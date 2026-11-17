Dva tedna potem ko je izraelski predsednik Jicak Hercog mandat za sestavo vlado podelil Gadiju Ajzenkotu, voditelju stranke Jašar in nekdanjemu načelniku generalštaba izraelske vojske, ki je s še tremi opozicijskimi strankami na oktobrskih parlamentarnih volitvah osvojila 48 poslanskih mest v knesetu, v Izraelu še vedno vlada velika negotovost, država pa hodi po robu nove velike politične krize. Ajzenkot imam za iskanje glasov podpore v 120-članskem knesetu (da prisežene kot novi predsednik vlade potrebuje 61 glasov) na voljo še dva tedna. Vprašanja in odgovori:

Kako blizu je Gadi Ajzenkot oblikovanju vlade?

Nič bližje kot dan po volitvah. Ajzenkot ima na voljo dve možnosti. Prva je sodelovanje s palestinskima strankama Skupna lista in Ra'am, ki sta na volitvah dobili rekordno število glasov in skupaj osvojili 19 poslanskih mandatov. Obe sta mu izrazili podporo, a skoraj gotovo ne bosta vstopili v vladno koalicijo. V izrazito rasističnem okolju izraelske politike in družbe namreč odkrito sodelovanje s strankami palestinskih državljanov Izraela še vedno velja za tako rekoč izdajo. Ajzenkot, ki se je pred volitvami skupaj z večino svojih koalicijskih partnerjev zavezal, da z arabskimi strankami ne bo sodeloval, je zdaj pripravljen vlado sestaviti tudi z njihovimi glasovi. Pri tem ne manjka ironije: rasizem očita svojemu tekmecu Benjaminu Netanjahuju, čeprav so razlike med njima precej manjše, kot bi želel priznati.

Druga možnost, ki jo ima na voljo, je sestava vlade s skrajno desnimi, fašistično-mesijanskimi strankami ultra-ortodoksnih in priseljenskih Judov. Te so dolgo omogočale politično preživetje Benjamina Netanjahuja in postale ideološko dominantna sila v državi. Ta možnost je politično tvegana bistveno manj realistična.