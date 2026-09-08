Netanjahu zanika, da je bil pred Hamasovim napadom obveščen

V uradu izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja so danes zanikali poročanje izraelskega časnika Haaretz, da je predsednik Združenih arabskih emiratov (ZAE) Mohamed bin Zajed Netanjahuja opozoril, da palestinsko islamistično gibanje Hamas načrtuje napad, ki ga je gibanje nato izvedlo 7. oktobra 2023. Emirati poročanja medijev ne komentirajo.

»Poročila medijev ne držijo. Premier ni prejel nobenega obvestila od Združenih arabskih emiratov pred 7. oktobrom,« je v izjavi navedel Netanjahujev urad.

Dodali so, da je mogoče, da sta si državi sporočila izmenjali prek obveščevalnih kanalov. Izraelski časnik Haaretz je povzel vsebino iz prihajajoče knjige, v kateri njegovi novinarji razkrivajo, da naj bi predsednik ZAE Mohamed bin Zajed teden in pol pred smrtonosnim napadom Netanjahuja osebno opozoril na informacije, da Hamas načrtuje obsežno operacijo.

Netanjahu, tako navaja časnik, opozorila ni predal niti izraelskim varnostnim službam niti ni sprejel ustreznih ukrepov. Po navedbah Haaretza je predsednik ZAE v telefonskem pogovoru Netanjahuju dejal, da takratni vodja Hamasa v Gazi Jahja Sinvar, ki so ga izraelske sile pozneje ubile, načrtuje obsežen napad na Izrael.

V uradu izraelskega premierja Netanjahuja so danes zanikali poročanje izraelskega časnika Haaretz, da je predsednik Združenih arabskih emiratov (ZAE) Mohamed bin Zajed Netanjahuja opozoril, da palestinsko islamistično gibanje Hamas načrtuje napad, ki ga je gibanje nato izvedlo 7. oktobra 2023. FOTO: Eyad Baba/Afp

Bin Zajed naj bi hkrati izrazil zaskrbljenost, da bi takšen napad ne samo vodil v prelivanje krvi, temveč bi tudi destabiliziral širšo regijo in spodkopal Abrahamove sporazume, v skladu s katerimi so se normalizirali odnosi med Izraelom ter ZAE in še nekaterimi drugimi arabskimi državami.

Netanjahu naj bi se odzval »razmeroma mirno« in voditelju emiratov zagotovil, da je Izrael »pripravljen na vsak scenarij«, je poročanje Haaretza povzela nemška tiskovna agencija dpa. Izraelski časnik je navedel tudi, da je pri preiskovanju zgodbe opravil pogovore z več deset viri, med katerimi so bili tudi visoki uradniki iz Izraela in drugih držav.

Eden od virov je bil domnevno svetovalec bin Zajeda. Zunanje ministrstvo ZAE je danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočilo, da ne komentira poročanja izraelskih medijev ali ugibanj o opozorilu Netanjahuju. »Kadar je bilo to potrebno, so si ustrezni subjekti izmenjali in si še naprej izmenjujejo vse ustrezne obveščevalne podatke,« so dodali.

Poročilo, ki je bilo objavljeno pred prijajajočimi oktobrskimi parlamentarnimi volitvami v Izraelu, je sprožilo plaz kritik opozicijskih voditeljev na Netanjahujev račun. Izraelski časnik Yediot Ahronoth je že lani poročal, da so obveščevalci iz Egipta, ki meji na Gazo, tik pred napadom Izrael opozorili, da se bo »zgodilo nekaj velikega,« povzema AFP.

Hamasov obsežni napad 7. oktobra 2023 je terjal življenja več kot 1200 ljudi. Izrael je v povračilo sprožil ofenzivo na Gazo, v kateri je po podatkih zdravstvenega ministrstva iz enklave umrlo okoli 73.600 ljudi.