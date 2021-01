Netflixovo serijo Bridgerton je spremljalo 82 milijonov gospodinjstev

Phoebe Dynevor in Rege-Jean Page sta novi igralski zvezdi svetovnega formata pri spletni producentski hiši Netflix. Te dni so namreč pri Netlixu objavili, da je njihova zgodovinska ljubezenska serija Bridgerton najuspešnejša serija doslej, poroča britanski BBC.



​Po njihovih meritvah je namreč v prvih 28 dneh dosegljivosti na spletu to serijo gledalo kar 82 milijonov gospodinjstev po vsem svetu in v kar triinosemdesetih državah je ta serija po gledanosti tačas na prvem mestu, med drugimi v ZDA, Veliki Britaniji, Indiji, Franciji in Braziliji. To je preseglo vsa pričakovanja producentov, nad uspehom pa sta seveda navdušena tudi glavna igralca. »To je povsem noro! Tako ponosna sem na čudovito ekipo, ki stoji za serijo. In hvala vsem, da jo imate radi,« je sporočila Phoebe Dynevor, ki v seriji igra Daphne Bridgerton.

Barviti kostumi in vroči prizori spolnosti

Serija je posneta po seriji zgodovinskih ljubezenskih romanov pisateljice Julie Quinn, dogaja pa se v Londonu na začetku devetnajstega stoletja. Občinstvo so očarali barviti kostumi iz tega obdobja, čudoviti, zelo dinamični prizori z veliko glasbe in lahkotne, razvedrilne zgodbe, ki so bile pri gledalcih še posebej dobrodošle v iskanju pozabe v času deprimirajoče kovidne resničnosti. Zagotovo pa sta k uspehu serije s svojim prikazom turbulentnega ljubezenskega razmerja obeh glavnih likov veliko prispevala glavna igralca Dynevorjeva in Page. Čeprav se je dvignila marsikatera obrv, pa so del občinstva pred računalnike in ekrane gotovo privabili tudi njuni vroči prizori spolnosti.



Kritiki in gledalci na veliko hvalijo tudi izvršno producentko serije Rhondo Rhimes zaradi dobrega izbora igralcev in predvsem zaradi njene »barvne slepote« pri delitvi vlog. Glavnega junaka vojvodo Hastingsa namreč igra temnopolti Rege-Jean Page, čeprav so se v resnici v obdobju, v katerem se serija dogaja, temnopolti v Veliki Britaniji med plemstvom in gospodo lahko gibali le kot služabniki in strežaji.

