Neuradno: Na Hrvaškem prva smrt, povezana s koronavirusom

Moški, ki je v noči s torka na sredo umrl v Brtonigli v Istri, je bil menda okužen s koronavirusom, pišejo hrvaški mediji. Novica je za zdaj neuradna. Potrditev na Hrvaškem še čakajo, poroča portal Index.Kot dodajajo, gre za moškega, ki je v Brtonigli veljal za znanega gostinca. Včeraj je istrski odsek civilne zaščite potrdil, da je umrl in da rezultate njegovega testiranja glede morebitne okužbe s koronavirusom še čakajo. Imel je pozitivno epidemiološko anamnezo, obstajala je možnost stika z okuženo osebo.»Zato so mu odredili samoizolacijo. Čez dan so se pri njem pojavili določeni lažji simptomi. Predlagali so mu hospitalizacijo v puljski bolnišnici, a je to zavrnil. Ponoči se je njegovo stanje poslabšalo, nato je umrl,« so povedali na včerajšnji tiskovni konferenci. Svojci umrlega so navedbe, da bi bolnišnično oskrbo zavrnil, zanikali.Neuradno novico je objavil portal Glas Istre, na katerem so zapisali, da pozitivni rezultat ne pomeni nujno, da je okužba vzrok smrti, pač pa bi bil lahko neposreden vzrok tudi drug. To bodo ugotovili z obdukcijo.