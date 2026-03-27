Neurje in potres v Zagrebu: huje poškodovana otrok in še ena oseba

Močno neurje, ki je zajelo tudi Zagreb in širšo okolico, je povzročilo obsežno škodo ter kaos po mestnih ulicah. Sunki vetra so močnejši kot med nevihto leta 2023, ko sta umrli dve osebi. Največ škode je v območju pod Sljemenom in na zahodu mesta. Po podatkih Županijskega centra 112 Zagreb so do jutra prejeli okoli tisoč klicev zaradi več kot 650 dogodkov, povezanih z močnim vetrom in dežjem.

Med prejetimi prijavami je bilo 246 zaradi podrtih dreves, 122 se je nanašalo na poškodovane stavbe in gospodarske objekte, 43 pa na poškodovana vozila. Dodatno so bili prijavljeni primeri poškodb električnih in telefonskih vodov ter zrušenih ograj na gradbiščih. Brez električne energije je ostalo več kot 1300 uporabnikov na območju Ivanić Grada, težave pri preskrbi z elektriko pa so bile tudi na območjih Čičke Poljane, Veleševca, Jagodnega, Ribnice in Novega Čiča, poroča Jutarnji list.

V naselju Šestak Brdo (občina Pokupsko) je huje poškodovan otrok, poškodovanih je še nekaj drugih oseb, vendar nobena ni v smrtni nevarnosti. Še nekaj ljudi je lažje poškodovanih.

»Tako dolgotrajen in močan veter na območju Zagreba ni običajen, glavno mesto je zaradi svoje kompleksne infrastrukture še posebej občutljivo na tovrstne pojave. Situacija zahteva odgovorno in previdno ravnanje, saj zaradi podiranja dreves, polomljenih vej in letečih odpadkov obstaja velika nevarnost poškodb ljudi. Rdeč alarm je zaradi obilnega snega, snežnih viharjev in zasneženih območij razglašen za Gospić, pa tudi za Reko, kjer nevihtni veter z burjo prinaša orkanske sunke, lokalno tudi več kot 130 kilometrov na uro,« je povedala namestnica glavnega direktorja Državnega hidrometeorološkega zavoda Petra Mikuš Jurković.

Močan veter je povzročil tudi velike škode na javnih objektih. Poškodovana je streha Košarkaškega centra Dražena Petrovića, Dom sportova, streha urgence na Rebru, prav tako poškodovani so tramvajski vodi na odseku med Maksimirom in Dubravo, zaradi česar je bil promet prekinjen.

V javnem prometu nastajajo številne prekinitve ter preusmeritve tramvajev in avtobusov. Motnje so tudi v železniškem prometu, saj so nekatere proge zaprte. Na relaciji Zagreb–Virovitica se je v četrtek iztiril vlak, potem ko je trčil v podrto drevo, so sporočile Hrvaške železnice. Na vlaku je bilo okoli 40 potnikov, po prvih informacijah so bili trije lažje poškodovani.

Dva človeka sta se v četrtek poškodovala tudi na Reki, ko sta padla zaradi sunkov burje.

Na Sljemenu ujeti otroci

Zaradi nevarnih vremenskih razmer in odpravljanja posledic nevihte je bil pouk v osnovnih in srednjih šolah po vsem mestu odpovedan. Posebej je bila skrb vzbujajoča situacija na Sljemenu, kjer je bilo približno 40 otrok četrtih razredov dveh zagrebških šol ujetih v šoli v naravi v planinskem domu Rdečega križa. Kot poroča Jutarnji list, so bili otroci prestrašeni in čez noč niso spali zaradi nevihte in potresa. Zagreb je namreč prizadel tudi potres magnitude 2,2. Večji del Sljemena je brez elektrike.

Med prejetimi prijavami jih je bilo 246 zaradi podrtih dreves, 122 se je nanašalo na poškodovane stavbe in gospodarske objekte, 43 pa na poškodovana vozila. FOTO: Josip Moler/Cropix

Veter je podiral drevesa na avtomobile in parkirna mesta, uničil rolete na zgradbah ter poškodoval otroška igrišča in ograje.

Zagrebški župan Tomislav Tomašević je sklical izredno tiskovno konferenco. Na njej je pozval prebivalce, naj ostanejo v zaprtih prostorih, dokler nevihta ne pojenja. »Sljemenska cesta je zaprta, padlo je 30 centimetrov snega, podrtih je veliko dreves, posledice odpravljajo gasilci, pripadniki gorskih reševalnih služb in delavci direkcije za ceste. Otroci, ki so v šoli v naravi, so na varnem in bodo jutri odšli domov,« je dejal.

Šole in vrtci so zaprti, a bodo tisti, ki so kljub vsemu prišli, imeli možnost bivanja v šoli ali vrtcu. Javni promet je močno moten; številni tramvaji niso mogli iz vozišč zaradi podrte infrastrukture. Normalizacija tramvajskega prometa se pričakuje šele v ponedeljek.

»Noč je bila zelo zahtevna, kolegi z 20-letnimi izkušnjami so se bali najhujšega. Uvedli smo dodatne izmene. Največ intervencij je bilo zaradi padcev s streh, strešnikov, oken, kovin in dreves, sledili pa so še požari,« je dejal poveljnik Javne gasilske enote Tomislav Resman.