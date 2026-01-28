Orkanski veter in sneg ohromila Iberski polotok

Na Portugalskem je danes pustošilo neurje Kristin, ki je zahtevalo najmanj štiri smrtne žrtve. Močni nalivi in veter s sunki do 150 kilometrov na uro so ruvali drevesa, ohromili cestni in železniški promet, v jutranjih urah pa je brez elektrike ostalo okoli 850.000 gospodinjstev v osrednjem in severnem delu države.

Ena oseba je umrla v bližini Lizbone, ko je na njeno vozilo padlo drevo, tri pa so izgubile življenje v kraju Leiria severno od prestolnice. Civilna zaščita je poročala o okoli tri tisoč nesrečah, povezanih z neurjem. V številnih mestih pa so zaradi izrednega vremena odpovedali pouk v šolah, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Portugalska vlada je v sporočilu za javnost neurje opisala kot izreden vremenski pojav, ki je povzročil veliko gmotno škodo v več delih države. V jutranjih urah je brez elektrike ostalo približno 850.000 gospodinjstev ali institucij, vendar se je ta številka čez dan bistveno zmanjšala.

Neurje Kristin se je medtem že pomaknilo proti Španiji, ki se še vedno spoprijema s posledicami prejšnjega neurja Joseph. Španska nacionalna vremenska agencija Aemet je posvarila pred močnim vetrom, po vsej državi pa je danes sneg ohromil promet na več kot 160 cestah, poroča tiskovna agencija Reuters.