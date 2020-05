Neurje poškodovalo »dragulj islamske arhitekture«

Ena najbolj prepoznavnih znamenitosti Indije letno pritegne med sedem in osem milijonov obiskovalcev. FOTO: Pawan Sharma/Afp



V neurju je umrlo najmanj 13 ljudi

Silovito neurje, ki je nedavno divjalo po severu Indije, je poškodovalo del znamenitega Tadž Mahala blizu mesta Agra. Kot so danes sporočile oblasti, sta poškodovana glavni vhod in ograja pri eni od petih kupol.Eden glavnih arheologov inštituta za arheološke raziskave v Indijije povedal, da je poškodovana ograja iz peščenjaka, ki je bila še del originalne strukture mavzoleja. Neurje je poškodovalo tudi del ograje iz marmorja, ki je bila dodana kasneje, lažni strop v delu, kjer se zbirajo turisti ter del glavnega vhoda.Po poročanju lokalnih medijev je sicer v hudem neurju v zvezni državi Uttar Pradesh, kjer leži tudi Agra, umrlo najmanj 13 ljudi.Mavzolej, ki velja za eno od sedmih svetovnih čudes, je od sredine marca zaprt zaradi ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Ena najbolj prepoznavnih znamenitosti Indije sicer letno pritegne med sedem in osem milijonov obiskovalcev.Razkošni mavzolej Tadž Mahal je dal v 17. stoletju zgraditi mogulski šahza svojo perzijsko ženo, ki je umrla pri porodu 14. otroka. Od leta 1983 je Tadž Mahal na seznamu Unescove svetovne dediščine kot »dragulj islamske arhitekture«.