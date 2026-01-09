  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Velik del Evrope v primežu neurij: zaprte šole, stojijo vlaki, letala (FOTO)

    Meteorologi od Velike Britanije do Nemčije so ljudi pozivali, naj ostanejo v zaprtih prostorih, in izdali vremenska opozorila, vključno z redkim rdečim.
    Nevihta Elli je ohromila pristanišče v Hamburgu. FOTO: Fabian Bimmer/Reuters
    Galerija
    Nevihta Elli je ohromila pristanišče v Hamburgu. FOTO: Fabian Bimmer/Reuters
    Peter Zalokar
    9. 1. 2026 | 18:27
    4:32
    A+A-

    Danes so orkanski vetrovi in neurja zajeli severno Evropo, povzročili kaos v prometu, zaprtje šol, prekinitev oskrbe z električno energijo za več sto tisoč ljudi ter privedli celo do odpovedi dveh tekem nogometne bundeslige v Nemčiji. Na londonskem letališču Heathrow je bilo odpovedanih okoli 50 letov, kar je prizadelo tisoče potnikov, letalski promet pa je bil moten po vsej Evropi – od Češke do Moskve, kjer so na štirih letališčih, ki služijo ruski metropoli, odpovedali več kot 300 letov.

    Sneg je pobelil tudi Anglijo. FOTO: Temilade Adelaja7Reuters
    Sneg je pobelil tudi Anglijo. FOTO: Temilade Adelaja7Reuters

    Meteorologi od Velike Britanije do Nemčije so ljudi pozivali, naj ostanejo v zaprtih prostorih, saj so izdali vremenska opozorila, vključno z redkim, najvišjim rdečim opozorilom zaradi vetra za otočje Scilly in Cornwall na jugozahodu Anglije. V Cornwallu so odpovedali vse vlake. Po podatkih upravljavca prenosnega omrežja National Grid je bilo v Veliki Britaniji brez elektrike okoli 57.000 gospodinjstev, potem ko je vihar Goretti čez noč nad dele države prinesel močan veter in obilno sneženje.

    Berlin je v primežu hude zime. FOTO: David Gannon/AFP
    Berlin je v primežu hude zime. FOTO: David Gannon/AFP

    Več kot 250 šol je ostalo zaprtih po vsej Škotski, ki se je večji del prvega tedna po božičnih praznikih spopadala z neugodnim vremenom. V Franciji je Goretti prekinil oskrbo z električno energijo za približno 320.000 gospodinjstev, večinoma v severni pokrajini Normandija, je sporočil distributer Enedis. Čez noč so v severozahodni francoski pokrajini Manche zabeležili sunke vetra do 216 kilometrov na uro, so sporočile oblasti.

    Berlinsko letališče. FOTO: Annegret Hilse/Reuters
    Berlinsko letališče. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

    Vihar je podiral drevesa, najmanj eno pa je v francoski pokrajini Seine-Maritime padlo na stanovanjsko stavbo, vendar po navedbah oblasti brez poškodb. Sunki vetra do 160 kilometrov na uro so bičali Anglijo in Wales, britanska meteorološka služba Met Office pa je opozarjala na zelo visoke valove, ki bodo prinesli nevarne razmere v priobalnih območjih. Izdala je tudi oranžno opozorilo zaradi snega za Wales, osrednjo Anglijo in dele severne Anglije, pri čemer je napovedala snežno odejo do 30 centimetrov na nekaterih območjih.

    Hamburg. FOTO: Fabian Bimmer/Reuters
    Hamburg. FOTO: Fabian Bimmer/Reuters

    Po vsej Evropi je ta teden v vremensko povezanih nesrečah umrlo več kot 10 ljudi. O najnovejših smrtnih žrtvah poročajo iz Turčije, kjer je umrlo pet ljudi. Medtem ko sta dva umrla v ločenih nesrečah, povezanih z odtrganimi strešniki, je sirski državljan umrl, ko se je nanj zrušila stena, delavca na gradbišču je zalilo v Egejsko morje, upokojenec pa je padel s strehe.

    Hamburg. FOTO: Daniel Reinhardt/AFP
    Hamburg. FOTO: Daniel Reinhardt/AFP

    V delu severne Francije so šole ostale zaprte, vremenska opozorila pa so bila izdana še za 30 drugih departmajev. V francoskem skrajnem severozahodu so čez noč velikanski valovi zalivali pristaniška valobrana, ko pa se je vihar pomikal proti vzhodu, je povzročal poplave in prisilil k zapiranju cest in pristanišč, vključno z Dieppom.

    Severna Nemčija se je soočala z resnimi motnjami zaradi obilnega sneženja in močnih vetrov, ki jih je prinesel vihar Elli, zato so v mestih Hamburg in Bremen odredili zaprtje šol in odpovedali storitve daljinskega železniškega prometa. Na letališču v Hamburgu so bili leti odpovedani ali preloženi, več glavnih cest pa je bilo ohromljenih, tudi nekaj sto kilometrov južneje, na območju Frankfurta.

    Sainte-Mere-Eglise, Francije. FOTO: Lou Benoist/AFP
    Sainte-Mere-Eglise, Francije. FOTO: Lou Benoist/AFP

    Nemška vremenska služba je opozorila na orkanske sunke vetra na območjih ob Severnem morju in na jugozahodu ter do 15 centimetrov snega v posameznih delih države v petek. Dve tekmi nemške nogometne lige bundeslige – med St. Paulijem in Leipzigom ter med Werderjem in Hoffenheim – ki sta bili predvideni za soboto, sta bili zaradi trenutnih vremenskih razmer odpovedani, je sporočila Nemška nogometna liga (DFL).

    Avtomobilski proizvajalec Volkswagen je zaprl svojo tovarno v Emdenu na severovzhodu Nemčije, kjer je zaposlenih okoli 8.000 ljudi. V Moldaviji je bilo do prihodnjega ponedeljka zaprtih okoli 600 šol, približno 1.000 gospodinjstev pa je bilo brez elektrike v Romuniji.

    Smučarski skoki

    Slovo

    Direktor Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani

    Fantazije o priključitvi

    Vredno branja

    Vredno branja

    Vredno branja

    Vredno branja

    Analiza

    Zdravje

    Tehnološki velikani

    Intervju

    vremeveterneurjesnegopozorilovremenske razmererdeče opozorilonevihte

    Dostop do odprtega morja

    Hokej

    Tretja razvojna os

    Nordijska kombinacija

    Vremenske težave

    Tretja razvojna os

    Nordijska kombinacija

    Vremenske težave

    Vredno branja

    Vredno branja

    Vredno branja

    ZBIRANJE PONUDB

    Kosilo

