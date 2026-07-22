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    Svet

    Neurje v Dalmaciji: požar nad Makarsko, voda zalila promenado na Hvaru

    Strela je zanetila ogenj v borovem gozdu nad Makarsko, toča je pri Trilju poškodovala poljščine. Danes bo sončno in mirneje, napovedana je močna burja.
    Fotografija je simbolična. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Fotografija je simbolična. FOTO: Shutterstock
    R. I.
    22. 7. 2026 | 08:01
    22. 7. 2026 | 08:19
    3:59
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    Teden, ki je tudi v Slovenijo prinesel ohladitev in popoldanske padavine, je bil še toliko burnejši na severnem Jadranu. Močno neurje je včeraj zajelo dele Dalmacije. Strela je nad Makarsko zanetila požar v borovem gozdu, na Hvaru se je zaradi nenadnega dviga gladine morja voda razlila po rivi, na območju Trilja pa je toča poškodovala kmetijske pridelke.

    Udarec strele je na območju Osejave nad Makarsko povzročil požar, a so ga gasilci hitro omejili in pogasili, poroča Jutarnji list, ki se sklicuje na hrvaško tiskovno agencijo Hina. Stanovanjski objekti niso bili ogroženi.

    »Strela je udarila v borov gozd, zato se je vnel. Gasilci so nemudoma odšli na teren in pogasili ogenj,« so za Hino povedali v Prostovoljnem gasilskem društvu Makarska.

    Po napovedi hrvaškega državnega hidrometeorološkega zavoda DHMZ bo danes precej mirnejše in večinoma sončno vreme, vendar opozarjajo na močno burjo. Njeni sunki lahko v Dalmaciji dosežejo od 65 do 85 kilometrov na uro, na odprtem morju pa bo pihal okrepljen severozahodnik, zato so razmere lahko nevarne predvsem za manjša plovila. Možnost posameznih neviht je majhna in omejena predvsem na dopoldne.

    V Starem Gradu na Hvaru se je zaradi hitrega dviga morske gladine voda za kratek čas razlila na obalno promenado. Po navedbah tamkajšnjih gasilcev posredovanje ni bilo potrebno, saj se je kmalu umaknila. Index je poročal tudi o pojavu meteocunamija na Hvaru in Visu, vendar v objavljenem besedilu ni navedel podrobnejših podatkov o posledicah na Visu.

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    Na Hvaru pojav meteocunamija

    Toča poškodovala poljščine

    Nevihtni oblaki so nastajali tudi v Dalmatinski zagori. Na območju Trilja je padala toča, ki je po poročanju Indexa poškodovala kmetijske pridelke.

    Index še navaja, da se je čez dan pri Anconi razvil nov nevihtni sistem in se začel pomikati proti odprtemu morju srednjega Jadrana. Nad Splitom, Virom in Murterjem so nebo razsvetljevale številne strele, posamezne nevihte pa so spremljali močni nalivi in sunki vetra.

    Otok Hvar FOTO: Blaž Samec
    Otok Hvar FOTO: Blaž Samec

    Hrvaški državni hidrometeorološki zavod je za obalni del Dalmacije izdal rdeče opozorilo zaradi nevarnosti močnih neviht. Najvišjo, tretjo stopnjo opozorila je za srednji in južni Jadran izdal tudi Evropski center za napovedovanje neviht ESTOFEX, poroča Index.

    Opozorila so se nanašala na možnost večje toče, orkanskih sunkov vetra, obilnih padavin in vodnih tromb. Za reško in kninsko območje je veljalo oranžno opozorilo.

    Kakšna je napoved za Slovenijo?

    Danes bo po napovedih Arsa pretežno jasno. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj Celzija.

    Zvečer in ponoči se bo od severa postopoma oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. 

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