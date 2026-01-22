Neurje v Grčiji terjalo dve smrtni žrtvi

Neurje z močnim vetrom in obilnim deževjem, ki je ponekod povzročilo poplave, je v Grčiji v sredo terjalo dve smrtni žrtvi. Iz države poročajo o ustavljenih trajektnih povezavah, v več delih so zaprte šole.

V manjšem pristanišču na vzhodnem delu Peloponeza je umrl pripadnik obalne straže, ki naj bi ga med pozivanjem ribičev, naj zapustijo območje, odnesel val.

Voda je zalila ulice ter odnašala smetnjake in druge predmete. FOTO: Louisa Gouliamaki Reuters

V atenskem predmestju Glifada pa je umrla ženska, ki jo je zadel avtomobil, ki so ga odnesle poplavne vode, navedbe lokalnih oblasti povzemajo tuje tiskovne agencije.

V grški prestolnici je po poročanju medijev voda ponekod zalila ulice ter odnašala smetnjake in druge predmete. Poplavljeni naj bi bili dve postaji podzemne železnice.

Civilna zaščita je prebivalcem več regij poslala sporočila s pozivom, naj ostanejo notri, marsikje, poleg prestolnice zlasti na zahodu in jugu države, so šole zaprte.

Civilna zaščita je prebivalcem več regij poslala sporočila naj ostanejo doma. FOTO: Louisa Gouliamaki Reuters

Po podatkih vremenoslovcev je neurje v nekatere dele države, vključno z Atenami, prineslo šesttedensko količino padavin. Razmere naj bi vsaj še danes ostale podobne, prizadele naj bi tudi nekatere priljubljene turistične otoke, kot so Rodos, Lezbos in Samos.

Neurje, imenovano Harry, je v sredo prizadelo tudi jug Grčije, poleg tega pa še Tunizijo, Alžirijo in Libijo, od koder poročajo o skupno devetih smrtnih žrtvah.