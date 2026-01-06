Neusmiljeni vzpon youtuba

Youtube ima vse večjo vlogo ima pri neposrednih prenosih športnih tekmovanj, zdaj pa je postal tudi vodilni medij na področju televizije in pretočnih vsebin.

Brittany Broski je leta 2019 delala v banki v Dallasu, ko je prvič okusila spletno slavo. Na tiktoku je objavila zabaven videoposnetek, kako se je prvič odzvala na okus kombuče – posnetek je bliskovito hitro zakrožil po vsem svetu. »Po golem naključju sem postala svetovno znana,« se spominja. V banki so jo nemudoma odpustili. Pripravila je kovčke in se preselila v Los Angeles, da bi se preizkusila v ustvarjanju spletnih vsebin ter tako sledila sanjam, s katerimi se marsikdo lahko poistoveti. Od takrat je nastopila v oglasu za Super Bowl, zagnala podkast, ki je danes med 50 najbolj poslušanimi v ZDA, prav tako vodi oddajo Brittany Broski's Royal Court na youtubu, razkošno serijo intervjujev z zvezdniki, kot so Brie Larson, Kyle MacLachlan in Fred Armisen. Revija Time jo je lani uvrstila ...