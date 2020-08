FOTO:Neustrašna bojevnica za malega človeka

Demokratski predsedniški kandidat Joe Biden si je sam omejil podpredsedniški izbor z zgodnjo odločitvijo za žensko desno roko na potovanju proti Beli hiši, odločilna pomoč temnopoltih Američanov pri zmagi nad demokratskimi tekmeci je narekovala še temnejšo barvo kože. Kalifornijska senatorka in hči priseljencev iz Indije in Jamajke Kamala Harris je zmagala med vrsto vidnih političark, ki so ustrezale tem kriterijem.Podpredsednik v zadnji demokratski administraciji Baracka Obame je z odločitvijo za prvo temnopolto podpredsedniško kandidatko in komaj tretjo ženskega spola potrdil sloves prijaznega človeka, ki v nasprotju z ...