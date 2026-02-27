Nevaren spopad pred kubansko obalo

V streljanju štirje mrtvi in šest ranjenih Kubancev iz Miamija. Pri preiskavi incidenta s hitrim čolnom naj bi Kba in ZDA sodelovali.

Pri otočkih pred kubansko severno obalo v centralni pokrajini Villa Clara se je zgodil incident, ki je osupnil kubanske, pa tudi ameriške oblasti, ne eni ne drugi strani – vsaj tako se zdi – pa ni do odkritega spopada. Incident so povzročili oboroženi kubanski migranti iz Združenih držav Amerike, ki so se s hitrim čolnom s Floride pripeljali v kubanske teritorialne vode, tam pa jih je prestregla kubanska obalna straža. Štirje domnevni napadalci so bili ubiti, šest je bilo ranjenih. Včeraj je namestnik kubanskega zunanjega ministra Carlos Fernandez de Cossio novinarjem povedal, da komunicirajo z uradniki ZDA glede obračuna, sicer pa so informacije o dogodku in njegovem ozadju skope. Velik in hiter civilni čoln, registriran na Floridi, je vdrl v kubanske vode. Vsi napadalci so kubanskega ...