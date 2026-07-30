Iranska stava se je izplačala

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    30. 7. 2026 | 18:31
    30. 7. 2026 | 18:45
    4:45
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    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
    Po krajšem zatišju so Združene države danes znova bombardirale številne cilje v Iranu, predvsem na jugu države. Tega želijo načrtovalci vojne proti islamski republiki očitno odrezati od preostalega ozemlja in iranskim oboroženim silam tako onemogočiti nadzor nad Hormuško ožino. Iranska revolucionarna garda medtem nadaljuje povračilne napade na ameriške in zavezniške cilje v regiji. ZDA in Iran se še naprej pogajajo, vendar z orodji vojne, ne diplomacije. Zaradi vojne je v Iranu brez dela ostalo več milijonov ljudi. Inflacija se približuje 90 odstotkom. ZDA pripravljajo napade na kritično iransko infrastrukturo. Ko sta Washington in Teheran pred poldrugim mesecem podpisala memorandum, ki naj bi bil podlaga za mirovni dogovor, sovražnosti pa so bile zamrznjene, je bilo Iranu s sporazumom ...

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