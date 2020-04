Nevarna bolezen ameriško-kitajskih odnosov 

New York – V ZDA so do zdaj našteli več kot 50.000 žrtev covida-19 – skoraj četrtino vseh na svetu –, zato se zaostruje vprašanje krivde za morilsko pandemijo. Ameriški državni sekretar je obljubil, da bo Kitajska plačala začetno prikrivanje števila obolelih, absurdna vprašanja predsednika Donalda Trumpa o injiciranju razkužil pa slabijo položaj sedanje administracije doma in v tujini.Ameriški zunanji minister Mike Pompeo je obtožil Kitajsko povzročitve neznanskega trpljenja, izgube življenj ter velikih izzivov za svetovno in ameriško gospodarstvo, zvezna država Misuri je proti vladi v Pekingu vložila tožbo na ...