Nevarna objava ameriških tajnih dokumentov o Ukrajini in drugem

Ameriška FBI in pravosodno ministrstvo ocenjujeta škodo zaradi obširne objave zaupnih dokumentov o vojni v Ukrajini in drugih mednarodnih zadevah na spletnih portalih kot Discard, Twitter in Telegram. Podatki o sestavi in ranljivostih ukrajinske vojske, pa tudi o zaveznicah kot Izrael, Južna Koreja in Združeno kraljestvo lahko vplivajo na nacionalno varnost.

Zvezni preiskovalni urad in pravosodno ministrstvo sta na prošnjo Pentagona že sprožila preiskavo in po predvidevanjih poznavalcev ocenjujejo, kdo je imel dostop do dokumentov. Ti poleg podatkov o ukrajinski vojski navajajo pomoč, ki jo napadeni državi zagotavljajo ZDA, pa tudi kopije obveščevalnih poročil obrambnemu ministru Lloydu Austinu in načelniku štaba združenih poveljstev ameriških oboroženih sil generalu Marku Milleyu. Kljub skoraj 200 milijardni ameriški pomoči Ukrajini naj bi bili arzenali te države na pol prazni, dokumenti pa navajajo tudi načrtovano ameriško in Natovo pomoč pri ukrajinski spomladanski vojaški ofenzivi – ter prodiranje ruske polvojaške skupine Wagner v ameriško preddverje. Na Haitiju naj bi s kladivom ubili dezerterja.

Ameriški obrambni minister Lloyd Austin in načelnik štaba združenih poveljstev ameriških oboroženih sil general Mark Milley. Foto Evelyn Hockstein/Reuters

Dokumenti opisujejo ameriško vohunjenje po svetu in to ne le o iranskih in severnokorejskih jedrskih programih, ampak tudi o voditeljih izraelske obveščevalne skužbe Mosad ter razpravah v južnokorejski vladi o prodaji streliva Kijevu. V ukrajinski vojaški obveščevalni službi so za curljanje obtožili Rusijo ter zagotovili, da nikakor ne bo vplivalo na sodelovanje z zaveznicami, predsednik Volodimir Zelenski pa je že odobril nove ukrepe za preprečevanje neavtoriziranih objav vojaških načrtov.

Rusko vojaško letalo med onesposabljanjem amerišlega drona nad Črnim morjem. Foto U.s. European Command Via Reuters

Poročila govorijo tudi o zmanjšanih sposobnosti ruske vojske, kar morda dokazuje infiltriranje ameriških obveščevalnih služb vanjo in obširno zbiranje obveščevalnih podatkov na območju. Kijev naj bi pravočasno opozarjali na napade, objava strogo zaupnih dokumentov pa lahko oteži takšno pomoč v prihodnosti ter pokvari odnose z najpomembnejšimi zaveznicami, se bojijo v Washingtonu. Sovražniki bodo morda dobili vpogled v delovanje ameriških obveščevalnih služb in slišati je ocene, da gre za najresnejšo grožnjo nacionalni varnosti v desetletjih.

V administraciji predsednika Joeja Bidna niso zanikali objave tajnih dokumentov, ocenili pa so, da jih je del spremenjen.