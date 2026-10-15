V enem od najelitnejših hotelov v Istri evakuacija, 21 ljudi poiskalo zdravniško pomoč

V Poreču so sinoči okoli 23. ure evakuirali hotel Pical Resort, potem ko se je po stavbi začel širiti močan vonj. V preiskavi so ugotovili, da se je med polnjenjem rezervoarja s kemikalijami za bazen sprožila kemična reakcija. Zaradi incidenta je 21 ljudi poiskalo zdravniško pomoč, danes poroča spletni portal Glas Istre.

Policija je skupaj z drugimi reševalnimi službami zavarovala območje.

Gasilci so po tem, ko so preverili kakovost zraka, ocenili, da je hotel varen za uporabo. Izjema so prostori s posodami za kemikalije in strojnica bazena, ki jih varujejo policija in gasilci. Preiskava na kraju dogodka se bo nadaljevala, ko se bo koncentracija klora v zraku znižala na varno raven, še poroča Glas Istre.