FOTO:Nevarna zmes virusa in revščine

New York – V ZDA je minuli teden še 3,2 milijona ljudi ostalo brez zaposlitve. Od prvih osamit­venih ukrepov iz sredine marca je brez službe 33,5 milijona ljudi. Na podlagi izrednih ukrepov zaradi pandemije covida-19 so upravičeni do solidnih nadomestil za brezposelnost, a se tudi bogata Amerika približuje finančni meji spopada z družbenimi in gospodarskimi posledicami zdravstvene krize.Ameriška socialna mreža, ki so ji poleg velikodušnih nadomestil za brezposelnost dodali enkratna izplačila ljudem z nižjimi dohodki, je gosto stkana do julija, država namenja na stotine milijard dolarjev tudi podjetjem, ki kljub zastoju ...