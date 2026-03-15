Nevarne kalkulacije

Taktika kanclerja Friedricha Merza v odnosih z predsedikom Donaldom Trumpom doslej Nemčiji in EU ni prinesla nobenih koristi. EU ni prinesla nižjih carin, prav nasprotno, ne glede na vse, Trump uvaja nove. Prav tako Nemčija in EU kot (nekoč) ključni ameriški zaveznici nista bili povabljeni k mizi, ko se je odločalo o napadu na Iran. Če so nekoč ameriški predsedniki vsaj skušali najti soglasje evropskih zaveznic, Trump na to ni niti pomislil. Merz bo moral, preden bo prepozno, spremeniti svojo zunanjo-politično strategijo. Tudi zato, ker si Nemčija že ob neomajnem zagovarjanju Izraela v genocidni vojni v Gazi ni nabrala simpatij.