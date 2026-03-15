    Svet

    Nevarne kalkulacije

    Za nemškega kanclerja bi bilo veliko pametneje, če bi odločno nastopil proti vojni v Iranu.
    Barbara Zimic
    15. 3. 2026 | 08:00
    7:28
    A+A-

    Taktika kanclerja Friedricha Merza v odnosih z predsedikom Donaldom Trumpom doslej Nemčiji in EU ni prinesla nobenih koristi. EU ni prinesla nižjih carin, prav nasprotno, ne glede na vse, Trump uvaja nove. Prav tako Nemčija in EU kot (nekoč) ključni ameriški zaveznici nista bili povabljeni k mizi, ko se je odločalo o napadu na Iran. Če so nekoč ameriški predsedniki vsaj skušali najti soglasje evropskih zaveznic, Trump na to ni niti pomislil. Merz bo moral, preden bo prepozno, spremeniti svojo zunanjo-politično strategijo. Tudi zato, ker si Nemčija že ob neomajnem zagovarjanju Izraela v genocidni vojni v Gazi ni nabrala simpatij. 

    Novice  |  Svet
    Konflikt v Iranu

    Iran v primeru napada na energetsko infrastrukturo grozi ameriškim podjetjem

    Zbiramo ažurne informacije o eskalaciji nasilja po ameriško-izraelskem napadu na Iran.
    14. 3. 2026 | 07:13
    Novice  |  Svet
    Globalno

    Trump Kitajski kaže, kako zavzeti Tajvan

    Sodobne družbe so odvisne od peščice kritičnih sistemov, kot so hrana, voda, promet in komunikacije. Vendar pa jih vse obvladuje en sistem: energetski.
    14. 3. 2026 | 05:00
    Novice  |  Svet
    EU in Ukrajina

    Bruselj je talec Orbánovih sabotaž

    Madžarska blokira 90-milijardni sveženj pomoči, kar vzbuja vse več nezadovoljstva med državami članicami pred prihodnjim vrhom.
    Peter Žerjavič 13. 3. 2026 | 19:57
    Novice  |  Svet
    Gaza

    V senci dogajanja v Iranu se nadaljuje genocid v Gazi

    Zaradi izraelskega zaprtja meja prebivalcem porušene enklave znova grozi kolektivno stradanje.
    Boštjan Videmšek 13. 3. 2026 | 16:09
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Vojne na Bližnjem vzhodu krepijo antisemitizem

    Teroristični napad na sinagogo blizu Detroita, obsojeni privrženec Islamske države moril v Virginiji.
    Barbara Kramžar 13. 3. 2026 | 13:14
    Novice  |  Svet
    Bližnjevzhodna kriza

    Donald Trump razglaša zmago, Hamenei grozi z maščevanjem

    Kljub ameriškim in izraelskim napadom iranski režim še ni na robu padca. Kljub temu je slišati poročila o vztrajanju odpora proti ajatolam in mulam.
    Barbara Kramžar 12. 3. 2026 | 20:19
    Novice  |  Svet
    Ekonomske napovedi

    Vojna v Iranu kvari nemške napovedi

    Nemško gospodarstvo bo okrevalo, a ne na račun izvoza, ki še naprej pada.
    Barbara Zimic 12. 3. 2026 | 18:20
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kako odločajo sodišča

    Kje bosta živeli hčerki Luke Dončića

    Razmerja med starši in otroki se presojajo po pravu države, katere državljani so, a mednarodni element situacijo lahko zaplete.
    Tanja Jaklič 12. 3. 2026 | 13:30
    Novice  |  Svet
    Konflikt v Iranu

    Iran v primeru napada na energetsko infrastrukturo grozi ameriškim podjetjem

    Zbiramo ažurne informacije o eskalaciji nasilja po ameriško-izraelskem napadu na Iran.
    14. 3. 2026 | 07:13
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Z njim delajo kot s Kobejem Bryantom, zato Dončić nikoli ne bo MVP

    Nagrado MVP v ligi NBA lahko Shaiu Gilgeous-Alexandru odnese le še poškodba. Candace Parker, prvakinja lige WNBA: Podcenjujete Dončića!
    Nejc Grilc 14. 3. 2026 | 05:10
    Sobotna priloga
    Skrita kamera

    Kdo je upravljal skrito kamero? Tuja ali domača agencija?

    Filmski izdelki neznanega porekla so nov element predvolilnega odločanja. Sporočilo izdelkov je večplastno.
    Ali Žerdin 13. 3. 2026 | 18:00
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravniki in farmacevti

    Znani prejemniki Medisovih nagrad

    Med finalisti za priznanja zdravnikom in farmacevtom, ki poleg dela s pacienti še raziskujejo, tudi trije Slovenci.
    Milka Bizovičar 12. 3. 2026 | 20:30
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    NemčijaDonald TrumpZDABližnji vzhodFriedrich MerzgeopolitikaEUzunanja politikaZDA in EU

    Med baterijami in bencinom: avtomobilski svet v prehodu

    Električna vozila postajajo vse bolj običajen prizor na evropskih cestah, vendar prehod v novo mobilnost ne poteka tako hitro in linearno, kot so napovedovali.
    15. 3. 2026 | 10:00
    Šport  |  Drugo
    F1

    Na Kitajskem kaos in zgodovinski podvig najstnika iz Italije

    Druga dirka svetovnega prvenstva formule 1 v sezoni 2026 je v Šanghaju prinesla zgodovinski trenutek za Mercedes in osemnajstletnega Andreo Kimija Antonellija.
    15. 3. 2026 | 09:40
    Šport  |  Košarka
    KZS

    Erjavec pričakuje nov mandat, padel bo tudi Šešok

    Košarkarska zveza Slovenije bo v ponedeljek na redni volilni skupščini dobila novega predsednika, edini kandidat je Matej Erjavec.
    15. 3. 2026 | 09:30
    Magazin  |  Zanimivosti
    Potopljeni zaklad

    Po desetih letih izpuščen iz zapora, a skrivnosti o zlatih kovancih ni izdal

    Danes 73-letni Tommy Thompson je leta 1988 pred obalo Južne Karoline odkril potopljeni zaklad v vrednosti več milijonov dolarjev.
    15. 3. 2026 | 09:16
    Nedelo
    Bobby Fischer

    Tanka meja med genijem in norcem

    Po osvojitvi naslova svetovnega šahovskega prvaka ni nikoli več odigral uradno priznane partije.
    Gorazd Utenkar 15. 3. 2026 | 09:00
