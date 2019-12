Nevarni boj za nadzor nad vzhodnim Sredozemljem

Turčija izvzeta iz regionalne »plinske enačbe«

Libijsko-turški morski koridor je dodobra premišljena politična in seveda tudi ozemeljska provokacija. FOTO: Reuters



Obojestranske grožnje z vojaško mornarico

Vprašanje nadzora nad rezervami zemeljskega plina je postalo ključna politična in tudi varnostna tema vzhodnega Sredozemlja.

Pri delitvi plinskega kolača se je Evropska unija odločno postavila na stran svoje članice, Republike Ciper. FOTO: Francois Lenoir/Reuters



Vihar v Atenah

Ankara si v vzhodnem Sredozemlju, kot tudi marsikje drugje, lahko privošči kak korak (pre)več.

Odnosi med Grčijo in Turčijo, ki so že več let zelo slabi, so se zadnje dni še dodatno zaostrili. Potem ko je uradna Ankara z libijsko »vlado narodne enotnosti«, ki jo priznavajo Združeni narodi, podpisala dogovor o morskih mejah in (ne le) vojaškem sodelovanju, je Grčija zadnji konec tedna izgnala libijskega veleposlanika. V spor, v ozadju katerega je želja po nadzoru nad ogromnimi količinami zemeljskega plina, ki je pod morsko gladino vzhodnega Sredozemlja, so se vmešale tudi druge sredozemske države.Dogovor turških oblasti in vlade v Tripoliju, ki v Libiji, državi v vojni, v resnici nadzira manj kot tretjino ozemlja, je le logično nadaljevanje – stopnjevanje – napetosti v vzhodnem Sredozemlju, kjer so bile že pred leti odkrite velike zaloge zemeljskega plina, ki bi lahko v prihodnjih letih postal ekonomska os številnih držav v politično in varnostno nadvse občutljivi regiji. Grčija, Ciper, Egipt, Izrael, Palestina in Italija so se pred meseci celo povezali v Plinski forum vzhodnega Sredozemlja – »plinsko zavezništvo«, iz katerega je izvzeta Turčija, ki bi morala biti po vseh pravilih igre del paketa.Toda: velik del zalog zemeljskega plina po do zdaj znanih raziskavah – na več lokacijah še vedno poteka primarno vrtanje – leži v ozemeljskih vodah na grški in turški del razdeljenega Cipra. Ker mednarodna skupnost priznava le grško Republiko Ciper, od leta 1974 okupirani severni del otoške države pa priznava le Turčija, sta bili tako Ankara kot Lefkosa, prestolnica Turške republike severni Ciper, izvzeti iz potencialno precej dobičkonosne »plinske enačbe«.Ko so oblasti grškega dela Cipra začele sklepati pogodbe z največjimi naftnimi korporacijami za raziskovanje in črpanje zemeljskega plina, je v Turčiji, ki sama tako rekoč ne premore naftnih in plinskih rezerv, je pa z naskokom najpomembnejše vozlišče energetskih poti v regiji, zavrelo. Ankara, užaljena in osamljena, se je odločila za »povračilne ukrepe«. V zadnjih dveh letih, odkar v ciprskih ozemeljskih vodah poteka vrtanje, so turške oblasti proti vrtinam že večkrat poslale svoje vojaške ladje, ki so, med drugim, blokirale tudi delovne ladje mednarodnih naftnih podjetij. Trenutno sta sicer v ciprskih ozemeljskih vodah, katerih del je Ankara razglasila za turško »ekskluzivno ekonomsko območje«, aktivni dve turški vrtalni ladji (Fatih in Yavuz).Ob tem je Turčija v bližini svoje obale tudi sama začela raziskovalno vrtanje, vprašanje nadzora nad rezervami zemeljskega plina in prihodnosti njegove distribucije (morebitna gradnja novih plinovodov) pa je v senci regionalnih vojn (Sirija, območje Gaze) in begunsko-migrantskega vprašanja postalo ključna politična in tudi varnostna tema vzhodnega Sredozemlja. Ob tem prihodnost energetskih poti – in možnost »izplena« – še zdaleč ni jasna. Gradnja novega plinovoda z južnega Cipra do Krete bi bila, denimo, po mnenju strokovnjakov preprosto predraga. Obstoječa infrastruktura (na primer povezava Grčije z Egiptom, ki je turško-libijski dogovor prav tako že razglasil za nezakonitega) pa je, milo rečeno, neprimerna. Prav vsem resnim regionalnim in globalnim energetskim igralcem je jasno, da bodo morali prej ali slej začeti sodelovati. Brez Turčije preprosto – ne bo šlo. In tega se Ankara zelo dobro zaveda, zato si, kot tudi marsikje drugje (severna Sirija, migracije, preigravanje med Washingtonom in Moskvo …), lahko privošči tudi kak korak (pre)več. »Finančno najučinkovitejši transport zemeljskega plina v Evropo bi potekal skozi Turčijo. Zato obvoz Turčije ni le skregan z ekonomsko racionalnostjo, pač pa je tudi odkrito sovražen,« trdi profesor, ki na univerzi Istanbul Aydin vodi oddelek za raziskovanje Afrike.Ker so bili diplomatski pozivi Turčije, da bi morala biti – skupaj s severnim Ciprom – udeležena pri delitvi plinskega kolača, Evropska unija pa se je, vključujoč grožnjo s sankcijami, odločno postavila na stran svoje članice, Republike Ciper, se je uradna Ankara odločila za »samostojne akcije«. Od aktiviranja vojaške mornarice, v katero Turčija iz leta v leto vlaga več denarja, do dogovora s šibkimi in tudi spornimi libijskimi oblastmi, ki ga je treba razumeti tudi v kontekstu dogajanja v bolj ali manj padli državi: ob Združenih narodih, Italiji in Katarju – Združene države v Libiji igrajo dvojno igro – je namreč Turčija glavna podpornica vlade pod vodstvom, sicer skupaj s turškim predsednikompodpisnika spornega pomorskega dogovora. Na drugi strani libijske fronte – tudi tu je treba razloge, med drugim, iskati v fosilnih gorivih – so Egipt, Združeni arabski emirati, Savdska Arabija, Jordanija, Rusija in Francija.»Ta dogovor je tudi politično sporočilo, da Turčije v vzhodnem Sredozemlju ni mogoče poriniti vstran in da v regiji ničesar ni mogoče doseči brez turškega sodelovanja,« je stališče Ankare že pred tednom dni zelo jasno strnil, ki je na turškem zunanjem ministrstvu pristojen za zadeve, povezane z morskimi mejami in zračnim prostorom. »Turčija je globoko zainteresirana za obrambo svoje interpretacije zakona o ozemeljskih vodah. Za to – da bi svoj pravni in retorični diskurz okrepila na mednarodnem odru – potrebuje partnerja, a ne severnega Cipra. Zato je Ankara izbrala vlado narodne enotnosti v Libiji,« meni raziskovalecDogovor z Libijo za Turčijo – ob resnem političnem tveganju – predstavlja taktičen manever, s katerim želi Ankara razširiti svoj (ne le) pomorski vpliv v vzhodnem Sredozemlju in, na silo, vzpostaviti politiko novih dejstev ter si tako omogočiti samostojno raziskovanje in črpanje zemeljskega plina. Libijsko-turški morski koridor – širok 35 kilometrov (18,6 morske milje) – se tako prek diagonalnega pasu razteza vse od libijskih do turških obal, obenem pa obsega tudi (morske) dele Krete in Rodosa, kar je neposreden napad na grško ozemeljsko suverenost in obenem tudi – o tem ni dvoma – dodobra premišljena politična in seveda tudi ozemeljska provokacija. Še posebej v kontekstu vse glasnejših turških ozemeljskih zahtev, v katere sodi tudi zdaj že znameniti grški otoček Kastelorizo.Turčija sicer v kontekstu dogovora z Libijo zatrjuje, da se ozemeljske vode vsake pomorske države v okviru mednarodnega pomorskega prava raztezajo 12 morskih milj na odprto morje, obenem pa se tako imenovano ekskluzivno ekonomsko območje, kjer sta mogoča ribolov in tudi, denimo, črpanje nafte, lahko raztegne tudi za dodatnih 200 morskih milj. Če je razdalja med državama manjša od 424 morskih milj, je nujen dvostranski dogovor – in tega naj bi Turčija in Libija zdaj dosegli. Ciper je, posledično, že napovedal, da bo proti Turčiji sprožil tožbo na haaškem mednarodnem sodišču, grške oblasti pa so napovedale, da bodo, če bodo turške ladje začele iskati zemeljski plin v bližini Krete, tja nemudoma poslale svoje vojaške ladje.Dogovor o novih morskih mejah, ki ga je prejšnji četrtek potrdil turški parlament, je v Grčiji, zgodovinsko izjemno občutljivi za kakršno koli malce »glasnejšo« turško potezo (ali besedo), izzval silovit vihar. »Zgodovina in geografija jih [Turčije] ne zanimata, saj ne upoštevajo grških otokov. Turčija bi lahko s to svojo potezo poskrbela za neprecedenčno diplomatsko osamo,« je prejšnji teden v helenskem parlamentu dejal grški zunanji minister. Grške oblasti trdijo, da dogovor Ankare in Tripolija krši grško ozemeljsko celovitost in posega v neposredno »ekskluzivno ekonomsko območje«.Predsednik grške vlade, sicer zapriseženi nacionalist, je turško-libijski dogovor prejšnji petek – in to po tem, ko se je na vrhu Nata v Londonu na hitro sestal z Erdoğ​anom – označil za neskladnega z mednarodnim pravom. Po njegovih besedah je dogovor »nezakonit« in izraža »agresiven odnos« Turčije do Grčije. »Nihče ne bo priznal tega ničevega dokumenta. Ne le zato, ker je neveljaven, ampak tudi zato, ker na libijski strani ni zakonitih oblasti, ki bi to lahko storile,« je dejal Micotakis in ob tem pozabil, da so ravno Združeni narodi, kamor bosta Ankara in Tripoli v prihodnjih dneh poslala svoj pomorski dogovor, tisti, ki so prvi podprli libijsko vlado narodne enotnosti. »Turški poskus brisanja morskih meja grških otokov – denimo Krete, Rodosa, Karpatosa in Kasteloriza – s triki, kot je bilateralni sporazum z Libijo, ne bodo prinesli mednarodnih pravnih rezultatov,« je samozavestno dodal Micotakis.Če že ne »mednarodnih rezultatov«, pa bodo gotovo regionalni. In ti nikakor ne bodo pozitivni. V vzhodnem Sredozemlju smo namreč že dlje časa priča zgodbi, ki se iz dneva v dan bolj zapleta – pa čeprav bi jo bilo z nekaj politične volje in kančkom racionalnosti mogoče rešiti – in tako v Turčiji kot v Grčiji (enako seveda velja za Ciper) na pogon »novega« populizma budi stara sovraštva.