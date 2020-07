Nevarno pokanje libanonskega balona

Libanon, etnično, družbeno in politično ena najbolj vnetljivih držav na Bližnjem vzhodu, je tik pred gospodarskim zlomom. Kombinacija nesposobnih in celostno skorumpiranih oblasti, dolgotrajnih protestov in posledic pandemije koronavirusa je že tako močno načeto gospodarstvo – in krhko socialno tkivo – omajala do skrajnih meja.Država je pred bankrotom. Pod površjem že gori več manjših ognjev. Te so znali izjemno vzdržljivi Libanonci v zadnjih 30 letih vedno pogasiti. A trenutna kriza je hujša od vseh po koncu državljanske vojne (1975–1990).Libanonski funt je proti ameriškemu dolarju v letu dni izgubil 80 odstotkov ...