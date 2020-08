Nevarnost praznega prostora

Samo štiri dni po tem, ko je postavil nov rekord kot premier, ki je v povojni zgodovini Japonske najdlje opravljal to funkcijo, in samo štiri mesece pred tem, ko bi na tej dolžnosti sklenil polnih osem let, je Šinzo Abe danes napovedal odstop. »Ulcerozni kolitis«, je ponovil pred novinarji, je problem, zaradi katerega se ne more osredotočiti na delo. S tem je Japonsko pa tudi vso Azijo pustil v temnem labirintu, polnem negotovosti, ki bi utegnila v določenem trenutku zajeti tudi svetovno varnost.»Borimo se z nevidnim sovražnikom, imenovanim covid-19,« je dejal Abe in prosil svoj narod, naj mu oprosti, da zapušča fronto pred ...