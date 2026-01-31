Nevarnost se ne skriva na mestu, ki se ga najbolj bojite

»Imel sem 19 let, ko mi je za srčno kapjo umrl oče. Bil je 55-letni fakultetni profesor in živel je življenje, o katerem bi se lahko reklo, da v njem ni bilo nikakršnega tveganja. Je pa imel preveč kilogramov, poleg tega je našo družino spremljala bolezen srca.«

To je ob neki priložnosti povedal Alex Honnold, človek, ki se je prejšnji teden povzpel na vrh nebotičnika, imenovanega Taipei 101. Sam. Brez varnostnih vrvi in mreže. Osredotočen samo na eno nadstropje višje. In tako je vseh sto in eno nadstropje, ali drugače povedano, vseh 508 metrov premagal s svojo voljo, močjo, tehniko in koncentracijo. Za ta svoj podvig je potreboval slabi dve uri.