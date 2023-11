Nevarnost širjenja vojne ni minila

V nadaljevanju preberite:

Ameriški brezpilotniki in vojaška letala so tudi minuli konec ted­na bombardirali vojaške cilje v Siriji, od koder napadajo ameriške baze na območju. V strmoglavljenju vojaškega helikopterja v Sredozemskem morju je umrlo pet vojakov, in čeprav za zdaj v Pentagonu ne domnevajo sovražnega dejanja, se strahovi pred razširitvijo vojne med Izraelom in Hamasom niso polegli.