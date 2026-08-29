Neverjeten prizor po poplavah: vse okoli je odnesla voda, zelena hiša je obstala

Posnetek zelene hiše, ki je sredi uničujočih hudourniških poplav v Nepalu ostala nepoškodovana, je pritegnil veliko pozornosti na družbenih omrežjih. Voda je odnesla ali poškodovala številne okoliške objekte, medtem ko je hiša kljub silovitemu toku ostala na mestu.

Sprva je med uporabniki družbenih omrežij zavladala skrb za družino, ki naj bi bila ujeta v hiši. Pozneje se je pojavil nov posnetek, ki je pirkazoval, kako so družinski člani poplave preživeli. Ker je bila voda tako silovita, reševalci do njih sprva niso mogli priti. Po umiku vode naj bi družino rešili s pomočjo vrvi. Oba posnetka sta zbrala milijone ogledov.

Trdnost hiše je medtem postala predmet številnih komentarjev. Uporabniki se čudijo, da je zdržala silovitost vode, ki je uničevala okoliške stavbe, nekateri pa so jo označili za primer pomena kakovostne gradnje.

Nepalske oblasti so danes sporočile, da na nepalski strani meje pogrešajo 2426 ljudi, doslej pa so potrdili 626 smrtnih žrtev. Medtem je v Tibetu po navedbah kitajskih medijev pogrešanih 554 ljudi, sedem jih je umrlo. V Nepalu je med pogrešanimi 517 tujcev, medtem ko kitajske oblasti navajajo, da v Tibetu pogrešajo 260 tujcev, poročanje AFP povzema STA.

Reševanje še otežuje deževje, številne ceste so neprevozne. Tudi iz Nepala poročajo o deževju, ki ovira reševanje, obenem se bojijo novih poplav. Nepalski reševalci si prizadevajo rešiti tudi okoli sto delavcev, ki so zasuti v predoru na gradbišču jezu za hidroelektrarno, poroča AFP.

Katastrofalne poplave so v Nepalu in Tibetu izbrisale celotna naselja, ko je val vode in blata, podoben cunamiju, v sredo prizadel območje na poti rek Bhote Koshi in Trishuli. Glede na zadnje ugotovitve naj bi bili poplave in plaz povezani s podorom ledenika.