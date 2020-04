Prvo priznanje istospolne poroke v arabskem svetu

Homoseksualnost ostaja v Tuniziji predmet pregona, a so sodeč po objavi tamkajšnje, leta 2015 ustanovljene organizacije Shams, v kateri si prizadevajo za dekriminializacijo homoseksualnosti, v državi prišli do premika, ki ga označujejo za pomembnega.V Tuniziji, ki je organizaciji Shams marca zagotovila pravno zaščito, so prvič priznali poročni dokument, sklenjen med 26-letnim Tunizijcem in 31-letnim Francozom. Ne v Tuniziji, pač pa v Franciji, kjer so istospolne poroke možne od leta 2013. Priznanje se je pokazalo tako, da so ta dokument vključili v rojstni list Tunizijca. Gre za prvi tak pravni primer v Tuniziji in tudi arabskem svetu.Kot poroča portal businessnews.com.tn, so novico mnogi ostro kritizirali in dogodek hitro povezali s krivoverstvom, še zlasti na prvi dan ramazana. A gre svet naprej, pa četudi zveza Shms opozarja, da v Tuniziji po revoluciji leta 2011 v zaporih pristane vse več istospolno orientiranih.