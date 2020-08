FOTO:New York je bil večje presenečenje kot Bamako

Je tujina logična izbira za diplomante mednarodnih odnosov, Andražu Melanšku zastavim vprašanje, ki si ga kot diplomantka te smeri pogosto postavljam. »Je in ni,« odgovori. »Mednarodni odnosi dajo intelektualno širino in orodja, s katerimi se lahko profiliramo tudi v Sloveniji, čeprav so možnosti zaradi njene majhnosti precej omejene.« V večjih državah ima vsaka občina oddelek za mednarodne zadeve, za komunikacije s tujci in tujino, razmišlja in poudari, da se na tuje ni odpravil zaradi tujine kot take, iz Slovenije ni zbežal, temveč je od tod odšel zaradi novih znanj, izkušenj. Domov se redno vrača, tukajšnji bližnji ...