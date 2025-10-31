Hudourniške poplave v mestu New York zahtevale dve življenji

Močno neurje s poplavami, ki je v četrtek zajelo mesto New York, je poplavilo ulice, ceste in podzemno železnico ter zahtevalo dve življenji, poročajo newyorški mediji.

V Brooklynu je umrl 39-letni moški, ki je iz poplavljene kleti skušal rešiti psa, v predelu Manhattna Washington Heights pa 43-letnik, ki ga je v poplavljeni kleti stanovanjskega bloka ubila elektrika.

Potem, ko je v osmih minutah padlo pet centimetrov dežja, je voda kot običajno udarila na površje iz preobremenjenega kanalizacijskega sistema in poplavila ulice ter podzemno železnico.

Mestni komisar za posredovanje v izrednih razmerah Zach Iscol je za televizijo Pix11 povedal, da je močan veter zamašil odtočne sisteme z listjem z dreves, več kot 50 let stara kanalizacijska infrastruktura pa močnega nenadnega naliva ni vzdržala.

Kletna stanovanja v New Yorku niso ustrezno opremljena za varnost pred poplavami in Iscol je napovedal, da bodo v pričakovanju pogostejših podobnih nalivov standarde zbiranja deževnice prilagodili evropskim.