    Svet

    Newyorčani na poti do izvolitve prvega muslimanskega župana v zgodovini mesta

    Od 25. oktobra lahko Newyorčani volijo predčasno, kar se bo končalo danes, v ponedeljek je premor, v torek pa volilni dan.
    Zohran Mamdani FOTO: Stephanie Keith/AFP  
    Galerija
    Zohran Mamdani FOTO: Stephanie Keith/AFP  
    STA
    2. 11. 2025 | 09:24
    5:15
    A+A-

    Prebivalci največjega ameriškega mesta bodo v torek sodeč po anketah izvolili prvega muslimanskega župana v zgodovini New Yorka. Zohran Mamdani obljublja zamrznitev najemnin, brezplačne prevoze z avtobusi, trgovine z nizkimi cenami za revne in druge ukrepe, zaradi katerih ga nasprotniki označujejo za komunista. 34-letni državni kongresnik z dvojnim državljanstvom Ugande in ZDA Mamdani je junija na demokratskih strankarskih volitvah osvojil 56 odstotkov glasov in med drugim premagal nekdanjega guvernerja države Andrewa Cuoma, ki se je nato odločil na splošnih volitvah 4. novembra nastopiti kot neodvisni kandidat.

    Predvolilne ankete med osmimi preostalimi kandidati zaznavajo še republikanca Curtisa Sliwo, ki se sooča z velikim pritiskom iz lastne stranke, naj odstopi v korist Cuoma, češ da bo ta za republikance manjše zlo kot Mamdani.

    New York ima okrog 8,5 milijona prebivalcev, od tega okrog 4,7 milijona registriranih volivcev, vendar se jih je zadnjih predsedniških volitev po podatkih mestne volilne komisije lani udeležilo le okrog 2,7 milijona.

    Od 25. oktobra lahko Newyorčani volijo predčasno, kar se bo končalo danes, v ponedeljek je premor, v torek pa volilni dan. Do petka je glasove oddalo že skoraj pol milijona volilnih upravičencev. Zadnje ankete Mamdaniju pripisujejo zanesljivo prednost pred Cuomom in Sliwo, pri čemer ima največ podpore pri volivcih, mlajših od 50 let.

    Sedanji demokratski župan Eric Adams, ki se ne poteguje za drugi mandat, je konec septembra podprl Cuoma, večina znanih demokratskih politikov mesta in države podpira Mamdanija, Sliwa pa nima niti podpore predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki bi na županskem položaju raje videl Cuoma.

    Četrtkova anketa televizije Fox News kaže, da ima Mamdani 47 odstotkov podpore, Cuomo 31 in Sliwa 15. Anketa inštituta Emerson demokratu napoveduje 50 odstotkov podpore, Cuomu 25, Sliwi pa 21 odstotkov.

    Podobno kažejo tudi vse druge ankete in Mamdaniju se obeta gladka zmaga, saj bo tekmo dobil kandidat z največjim številom glasov v prvem in edinem krogu volitev.

    Ustanovitelj skupine Angeli varuhi, ki je v 70. in 80. letih preteklega stoletja skrbela za varnost na podzemni železnici, Sliwa poudarja, da je ta v mestu še vedno nevarna. Še posebej zaradi brezdomcev z duševnimi boleznimi in mladoletniških tolp. Obljublja povečanje že tako največje policijske sile v ZDA s 35.000 člani za 7000 dodatnih.

    Cuomo bi zaposlil 5000 dodatnih policistov, Mamdani pa bi ohranil sedanje število, pri čemer bi na položaju pustil tudi sedanjo Adamsovo policijsko komisarko Jessico Tisch.

    Andrew Cuomo FOTO: Spencer Platt/AFP  
    Andrew Cuomo FOTO: Spencer Platt/AFP  

    Medtem ko se Sliwa večinoma ukvarja z odvračanjem pozivov k odstopu, pa se prava tekma odvija le med predstavnikoma mlajših in bolj levo usmerjenih demokratov Mamdanijem in predstavnikom stare garde Cuomom, ki ima večinsko podporo judovskih volivcev in starejših.

    Mamdani napoveduje, da bi zaradi genocida v Gazi aretiral izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, volivce pa je navdušil predvsem z obljubami glede olajšanja življenja v enem najdražjih mest na svetu.

    Svoje ukrepe bi plačal s povišanjem davkov za najbogatejše meščane in ti že grozijo, da se bodo preselili na Florido ali v Teksas, vmes pa nakazujejo milijone dolarjev Cuomu.

    Samo nekdanji župan, milijarder Michael Bloomberg je za kampanjo nekdanjega guvernerja, ki je leta 2021 odstopil zaradi spolnih škandalov, doslej namenil 13 milijonov dolarjev.

    Vendar pa Cuomo pravega navdušenja med volivci ne vzbuja in večina podpornikov ga ima za boljšo od dveh slabih izbir.

    Cuomo sicer javno zavrača Trumpovo podporo, vselej pa omenja, da je predsednik ZDA v primeru Mamdanijeve zmage zagrozil z napotitvijo vojske na ulice New Yorka in ukinitvijo proračunske porabe za številne infrastrukturne in druge projekte v mestu.

    Mamdanija po drugi strani podpira 90.000 prostovoljcev, med katerimi je tudi skupina Vroča dekleta za Zohrana, v kateri so slavne manekenke.

    Sin za oskarja nominirane filmarke Mire Nair in akademika Mahmuda Mamdanija, ki navija za nogometni klub Arsenal in ima rad kriket, napoveduje 200.000 novih poceni stanovanj, subvencionirane špecerije in podvojitev minimalne plače na 30 dolarjev na uro.

    Napoveduje tudi, da bo policijske vire preusmeril v boj proti resnemu kriminalu, z brezdomci pa se bo ukvarjal nov oddelek za varnost skupnosti, ki naj bi dal prednost strokovnosti pred silo.

    Novice  |  Slovenija
    Haris Tahirović

    Hud razkol znotraj romske skupnosti: očitki o zlorabah denarja in korupciji

    Haris Tahirović, predsednik Zveze romske skupnosti, opozarja, da med Romi vre in da sod smodnika lahko eksplodira.
    Pija Kapitanovič 28. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pismo bralcev

    Aleša Primca lahko z vso pravico označim za sadista

    Nisem privoščljiv, še manj sadist, vendar bi tokrat privoščil Primcu in vsem njegovim somišljenikom en dan trpljenja, kot je morala trpeti Vesna Prijatelj.
    1. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Bosna in Hercegovina

    Štirje policisti in nekdanji poslanec osumljeni siljenja sirot v prostitucijo

    Vodja protikorupcijske skupine in vplivni policisti osumljeni zlorabe mladoletnic iz sirotišnice, s katerima so imeli tudi spolne odnose.
    30. 10. 2025 | 16:38
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Trg

    Družbe Zahoda gnijejo in propadajo

    Dosegli smo meje materialne rasti. Rešitev ni v novih trgih, temveč v razvoju skupnostnih in nematerialnih oblik blaginje.
    1. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vreme

    Ponoči možni močni sunki vetra

    Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 1600 m, v zatišnih dolinah severne Slovenije lahko tudi nižje.
    2. 11. 2025 | 11:04
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Bejzbol

    V Los Angelesu slavijo lovoriko

    V mestu, kjer že dolgo blesti Anže Kopitar, od letošnjega februarja pa tudi Luka Dončić, je moštvo Los Angeles Dodgers postalo drugič zapored prvak MLB.
    2. 11. 2025 | 10:51
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Nova generacija upokojencev

    Ko v telefon ne buljijo le otroci, temveč tudi stari starši

    Digitalizacija starejših je pozitivna, saj imajo morda oni od pametnih naprav celo več koristi kot katerakoli druga generacija. A tudi zanje obstajajo pasti.
    2. 11. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Petra Draškovič Pelc

    Nisem hotela dočakati svojega konca pri 23 letih sredi Aljaske

    Doktorica biomedicine Petra Draškovič Pelc je predana kočevski divjini. Da želi živeti še bolj v stiku z naravo, je spoznala v 17 urah strašljive bližine smrti.
    Urša Izgoršek 2. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
