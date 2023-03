Newyorška policija se zaradi Trumpovih napovedi pripravlja na morebitne nemire

Newyorška policija je začela v soboto krepiti varnostno prisotnost v spodnjem delu Manhattna, kjer so zvezna in državna sodišča, potem ko je bivši predsednik ZDA Donald Trump sporočil, da ga bodo v torek aretirali, in privržence pozval k protestom.

Ni jasno, od kod je Trump dobil informacijo, da ga bodo v torek aretirali, so pa v medije že prejšnji teden prišle informacije, da ga namerava tožilstvo Manhattna kazensko ovaditi zaradi kršenja zakonov o financiranju volilne kampanje zaradi plačila 130.000 dolarjev nekdanji pornografski zvezdnici Stormy Daniels za molk o spolnem razmerju pred predsedniškimi volitvami leta 2016.

V medijih ni bilo navedb, da Trumpu grozi aretacija, temveč le, da bo proti njemu vložena obtožnica, pri čemer mu bodo odvzeli prstne odtise in ga fotografirali za kartoteko.

Nekdanja zvezna tožilka Glenn Kirschner je na televiziji MSNBC menila, da si je Trump s pozivom k protestom morda onemogočil, da do konca sojenja ostane na prostosti proti plačilu varščine. Pričakuje namreč, da bodo tožilci zdaj od sodišča zahtevali, da se Trumpu zaradi ogrožanja javne varnosti varščina zavrne.

Spomin na 6. januar 2021, ko so Trumpovi privrženci napadli zvezni kongres, ker se ni sprijaznil z volilnim porazom, je namreč še vedno živ in tudi predmet zvezne preiskave.