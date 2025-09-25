Newyorški prepiri o podnebju

Ob robu letošnjega zasedanja generalne skupščine OZN je v New Yorku potekal podnebni vrh, ki se ga je udeležil tudi slovenski minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. »Moramo združiti ambicije doma in jih povezati z ambicijami na celinski oziroma svetovni ravni,« je povedal v pogovoru za slovenske dopisnike v ZDA. »In seveda zagotoviti, da imamo pravično porazdelitev financiranja.«

Slovenija lahko prevzame svetlo in ambiciozno vlogo, je menil slovenski minister, saj smo julija povečali svoje ambicije. »Slovenija ima uzakonjen cilj, da leta 2045 postane podnebno nevtralna družba. S tem sledimo ambicioznosti politike Evropske unije, hkrati pa seveda ohranjamo ne samo ambicioznost, ampak tudi zgled. Kar govorimo, izvršimo z zakonodajo, sledijo ukrepi.«

Slovenski minister za okolje Bojan Kumer. Foto Leon Vidic/delo

Pred novembrsko konferenco Združenih narodov o podnebnih spremembah Cop 30 v brazilskem Belému sta generalni sekretar OZN António Guterres in brazilski predsednik Luiz Inácio Lula da Silva sklicala podnebni vrh ob robu 80. zasedanja generalne skupščine OZN. Približno sto držav je bodisi naznanilo zavezo k uvedbi novih državnih podnebnih ciljev bodisi se zavezalo k njihovemu končanju; prvič za vse toplogredne pline in vse sektorje tudi največja svetovna onesnaževalka Kitajska.

»Znanost zahteva akcijo, zakon jo ukazuje,« je izjavil Guterres. »Gospodarstvo sili k temu, ljudje pozivajo.« Poudaril je, da je globalno investiranje v čiste energije že dvakrat večje od tistega za fosilna goriva, kar naj bi dokazovalo njihovo konkurenčnost in neizogibnost. Kitajska se je do leta 2035 zavezala k sedem- do desetodstotnemu zmanjšanju emisije škodljivih plinov v primerjavi z letom največjih izpuhov.

Kritiki pa menijo, da bi morala azijska velikanka izpuste, ki jih je beležila leta 2023, zmanjšati za najmanj trideset odstotkov, če hoče svet doseči cilj segrevanja le 1,5 stopinje Celzija v primerjavi s predindustrijskim obdobjem. Zagovorniki takšnih ukrepov upajo, da bo presegla svoje garancije. »Zelena in nizkoogljična tranzicija je trend našega časa,« je v videonastopu dejal kitajski predsednik Xi Jinping. »Medtem ko nekatere države delujejo proti, mora mednarodna skupnost ostati prav usmerjena.«

Znanost se ni spremenila s Trumpom

Najglasnejši nasprotnik po njegovem zelene goljufije je ameriški predsednik Donald Trump, ki je svojo državo že umaknil iz pariškega sporazuma o podnebnih spremembah. Svoj tokratni nastop na generalni skupščini OZN je republikanski prvak izkoristil za ostro kritiko vseh prizadevanj OZN za nadzor nad segrevanjem ozračja. Spomnil je, da je izvršni direktor okoljskega programa že leta 1982 napovedal globalno katastrofo do leta 2000, ki naj bi bila enako nepopravljiva kot jedrski holokavst. »Drugi uradnik OZN je leta 1989 napovedal, da bodo zaradi globalnega segrevanja v desetletju z zemljevida izbrisane celotne države. To se ne dogaja.«

Ameriški predsednik Donald Trump je oster kritik prizadevanj za zmanjševanje podnebnih sprememb. Foto Kevin Lamarque/Reuters

V 20. in 30. letih minulega stoletja so govorili še o globalnem ohlajevanju, ki naj bi uničilo svet, je omenil, zdaj so na vrsti podnebne spremembe. »Naj gre gor ali dol, karkoli pri vragu se dogaja, je to po mojem mnenju največja prevara. Če ne boste zavrnili sleparije z zelenimi energijami, vaša država ne bo uspešna.« Trump je tudi Kitajski pripisal, da opremo za obnovljive energetske vire proizvaja le za tujino. Številni zagovorniki podnebne akcije so po njegovem prepričanju butasti, globalna prizadevanja za to pa so škodila gospodarstvom, še posebno v Evropi.

Slovenski minister za okolje Bojan Kumer je opozoril, da je znanost zelo jasna, ni se spremenila z menjavo oblasti v ZDA. »Na neki način to tudi bolj poenoti preostali del sveta na poti naprej,« je ocenil. »Je pa težko in težje, ker želimo, da multilateralizem še vedno živi. In če imamo močne voditelje, ki niso pripadni multilateralizmu, je skupne cilje težje dosegati. Pot do njega je težja, ni pa nemogoča. Tudi pred nekaj leti je bila težka.«

Podatki nam kažejo, vreme nam sporoča – ekstremnih dogodkov je vse več, je povedal. »Slovenija se segreva dvakrat hitreje kot evropsko povprečje. Slišal sem voditelje ogroženih držav, da jih čez nekaj let ali nekaj desetletij ne bo več. Slišati je treba ne le, kaj povedo, ampak tudi, kako povedo, da je skupno ukrepanje proti podnebnim spremembam zanje stvar preživetja. Podpis približno sto držav za izvršitev podnebnih ciljev vzbuja optimizem.«