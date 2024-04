Newyorško sodišče razveljavilo obsodbo Harveyja Weinsteina

Najvišje sodišče v New Yorku je danes razveljavilo obsodbo Harveyja Weinsteina iz leta 2020 zaradi spolne zlorabe, piše The New York Times. Potezo sodnikov ocenjujejo kot osupljiv preobrat v primeru, ki velja za temeljnega v kontekstu gibanja #MeToo.

V odločitvi sodnikov – štirje so bili za, trije proti – je navedeno, da je sodnik, ki je vodil Weinsteinov primer, storil ključno napako, ko je tožilcem omogočil, da so za priče poklicali tudi ženske, ki so trdile, da jih je Weinstein napadel, a njihove obtožbe niso bile del konkretnih obtožb proti njemu.

Sklicujoč se na to odločitev in še nekatere druge, ki jih je opredelilo kot napake, je pritožbeno sodišče odločilo, da Weinstein ni bil deležen poštenega sojenja.

Posledica odločitve je, da se bo moral okrožni tožilec Manhattna Alvin L. Bragg odločiti, ali bo zahteval ponovno sojenje Weinsteinu.

Več sledi.