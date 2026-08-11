  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Berite brezplačno

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Hrvaška podtalnica pod udarom strupenih odpadkov, tudi iz Slovenije

    Odpadki iz Slovenije, Italije in Nemčije naj bi onesnažili tla in podzemno vodo.
    Gre za več deset tisoč ton odpadkov iz Italije, Nemčije in tudi Slovenije. Odpadki naj bi bili lažno prijavljeni kot plastika, primerna za recikliranje, med njimi pa so odkrili tudi ostanke medicinskih in drugih nevarnih odpadkov. Fotografija je simbolična. FOTO: Dokumentacija Dela
    Galerija
    Gre za več deset tisoč ton odpadkov iz Italije, Nemčije in tudi Slovenije. Odpadki naj bi bili lažno prijavljeni kot plastika, primerna za recikliranje, med njimi pa so odkrili tudi ostanke medicinskih in drugih nevarnih odpadkov. Fotografija je simbolična. FOTO: Dokumentacija Dela
    A. H.
    11. 8. 2026 | 16:31
    11. 8. 2026 | 19:25
    6:02
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Hrvaško pretresa afera glede nezakonitega odlaganja odpadkov na večih območjih, ki je sodeč po poročanju medijev povezano s kriminalno mrežo. Gre za več deset tisoč ton odpadkov iz Italije, Nemčije in tudi Slovenije. Odpadki naj bi bili lažno prijavljeni kot plastika, primerna za recikliranje, med njimi pa so odkrili tudi ostanke medicinskih in drugih nevarnih odpadkov.

    Okoljske analize so pokazale, da je na območju Gospića v Liki odloženih kar okoli 37.000 ton odpadkov, pri čemer so nevarne snovi že prodrle v tla in podzemno vodo. Analize so pokazale povišane koncentracije škodljivih in nevarnih snovi. Odpadki so pomešani z zemljino, zato jih ni mogoče preprosto ločiti in odstraniti, poroča Dnevnik.hr

    Strokovnjaki opozarjajo, da brez sanacijskih ukrepov območje ostaja vir onesnaževanja, ki bi se lahko še naprej širilo in vplivalo na okolje ter zdravje ljudi. Posebej problematično je onesnaževanje podtalnice.

    Po besedah Andreja Plenkovića opozicija s širjenjem dezinformacij ustvarja paniko med prebivalci, pri čemer naj bi želela primer politično izkoristiti. FOTO: Annegret Hilse/Reuters
    Po besedah Andreja Plenkovića opozicija s širjenjem dezinformacij ustvarja paniko med prebivalci, pri čemer naj bi želela primer politično izkoristiti. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

    Plenković: Pitna voda je varna

    Hrvaški premier Andrej Plenković je danes po sestanku vlade in koalicijskih partnerjev poudaril, da dosedanje meritve ne kažejo, da bi bila pitna voda v Liki ogrožena. Napovedal je, da bo Hrvaški zavod za javno zdravstvo vzorce vode preverjal vsake tri do štiri dni, rezultate pa javno objavljal.

    »Voda je dobra in kakovostna ter primerna za uporabo in pitje,« je dejal Plenković in na vprašanje novinarjev odgovoril, da bi jo pil tudi sam.

    Ob tem je premier odzive javnosti in opozicije označil za pretirane. Po njegovih besedah opozicija s širjenjem dezinformacij ustvarja paniko med prebivalci, pri čemer naj bi želela primer politično izkoristiti.

    Zaradi afere je neodvisna poslanka Marija Selak Raspudić pozvala opozicijske stranke k skupni vložitvi zahteve za nezaupnico premierju Plenkoviću. Predlagala je tudi sklic izredne seje sabora in spremembe zakonodaje, s katerimi bi ekocid opredelili kot najtežje kaznivo dejanje zoper okolje. FOTO: Srdjan Vrancic/Cropix
    Zaradi afere je neodvisna poslanka Marija Selak Raspudić pozvala opozicijske stranke k skupni vložitvi zahteve za nezaupnico premierju Plenkoviću. Predlagala je tudi sklic izredne seje sabora in spremembe zakonodaje, s katerimi bi ekocid opredelili kot najtežje kaznivo dejanje zoper okolje. FOTO: Srdjan Vrancic/Cropix

    Plenković je primer razdelil na tri ravni. Prva je kazenskopravna in jo vodi hrvaško državno tožilstvo, druga je povezana s sanacijo odpadkov, tretja pa je politična. O podrobnostih kazenskega postopka premier zaradi njegove narave ni želel govoriti.

    32.000 ton odpadkov je pod zemljo

    Od skupne količine je po podatkih hrvaške vlade približno 32.000 ton odpadkov zakopanih, okoli 5000 ton pa jih je na površju.

    Za površinski del je bil že objavljen javni poziv za sanacijo, vendar se na prvi razpis ni prijavil nihče. Hrvaške oblasti so zato poziv ponovile, rok pa je 25. avgust.

    Predsednik Hrvaške Zoran Milanović je po objavi ugotovitev izvedenskega mnenja zahteval takojšnje ukrepanje. Nezakonito odlaganje nevarnih odpadkov je označil za kriminalno dejanje in od pristojnih zahteval odgovor, zakaj za ravnanje doslej še nihče ni odgovarjal.

    Še zahtevnejša je odstranitev zakopanih odpadkov, saj jih oblasti opredeljujejo kot nevarne. Hrvaška nima ustreznega obrata za njihovo obdelavo, zato iščejo izvajalce v tujini. Sklad za varstvo okolja in energetsko učinkovitost je po Plenkovićevih besedah stopil v stik s približno 70 podjetji po Evropi, ki bi lahko sodelovala pri odstranitvi in ustrezni obdelavi odpadkov.

    Vlada želi postopke pospešiti, vendar Plenković ni znal napovedati, koliko časa bo celotna sanacija trajala. Zagotovil je, da bo država od povzročiteljev zahtevala tudi povračilo stroškov sanacije, če bodo v kazenskem postopku spoznani za odgovorne, navaja Jutarnji list.

    Odpadke so vozili več let

    Posebno vprašanje ostaja, kako je bilo mogoče, da so velike količine odpadkov na območje prihajale več let, ne da bi jih pristojne institucije pravočasno ustavile.

    Preiskovalci naj bi preverjali tudi vlogo nekdanjega glavnega državnega inšpektorja in člana vladajoče HDZ Andrije Mikulića, ki ga sumijo prejemanja podkupnine. O vseh očitkih bo odločal pristojni pravosodni postopek. FOTO: Državni Inšpektorat Hrvaške
    Preiskovalci naj bi preverjali tudi vlogo nekdanjega glavnega državnega inšpektorja in člana vladajoče HDZ Andrije Mikulića, ki ga sumijo prejemanja podkupnine. O vseh očitkih bo odločal pristojni pravosodni postopek. FOTO: Državni Inšpektorat Hrvaške

    Plenković je potrdil, da je dovoz trajal od leta 2019. Oblasti so sicer opazile, da odpadki prihajajo na območje, vendar po njegovih besedah niso vedele, da gre za neprijavljeno oziroma nezakonito odložene odpadke. Državni inšpektorat je dovoljenja začel razveljavljati že leta 2023, odlaganje pa je bilo dokončno ustavljeno pred približno letom in pol.

    V preiskavi najmanj 17 ljudi

    Kazenska preiskava zaradi nezakonitega odlaganja odpadkov še ni končana. Po doslej znanih informacijah naj bi bilo vanjo vpletenih najmanj 17 ljudi. Med glavnimi osumljenci sta zakonca Josip in Monika Šincek.

    Preiskovalci naj bi preverjali tudi vlogo nekdanjega glavnega državnega inšpektorja in člana vladajoče HDZ Andrije Mikulića, ki ga sumijo prejemanja podkupnine. O vseh očitkih bo odločal pristojni pravosodni postopek.

    Zaradi afere je neodvisna poslanka Marija Selak Raspudić pozvala opozicijske stranke k skupni vložitvi zahteve za nezaupnico premierju Plenkoviću. Predlagala je tudi sklic izredne seje sabora in spremembe zakonodaje, s katerimi bi ekocid opredelili kot najtežje kaznivo dejanje zoper okolje.

    Plenković je očitke zavrnil in zatrdil, da je vladajoča koalicija stabilna. Kot tri ključne usmeritve države je izpostavil nadaljevanje kazenskega postopka, pospešitev sanacije ter redno obveščanje javnosti o kakovosti vode.

    Za prebivalce Gospića tako ostaja osrednje vprašanje, kdaj bodo desetine tisoč ton odpadkov dejansko odstranjene. Medtem ko vlada poudarja, da trenutne meritve pitne vode ne kažejo nevarnosti, strokovne ugotovitve opozarjajo, da onesnaženo območje brez sanacije ostaja potencialen vir nadaljnjega širjenja škodljivih snovi.

    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Spolna zloraba

    Storilcu se ne bo zgodilo nič, ker je zgleden dečko

    V postopku zoper danes polnoletnega storilca je mladoletnica ostala brez možnosti pritožbe.
    Gordana Stojiljković 11. 8. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Peking skrbi, da Kim vojake prodaja po visoki ceni

    Če severnokorejski voditelj od Putina v zameno pričakuje raketno in jedrsko tehnologijo, je to za Kitajsko hud problem.
    Zorana Baković 11. 8. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pred sončnim mrkom

    Zaščitna očala za ogled mrka pošla, cene astronomske

    Večina slovenskih optik se menda na sončni mrk sploh ni pravočasno spomnila.
    11. 8. 2026 | 17:06
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Anketa Mediane

    Najnovejši Barometer: kateri so najbolj priljubljeni politiki

    Predsednica države Nataša Pirc Musar ostaja na vrhu, za njo je prvak SD Matjaž Han, na tretje mesto se je povzpel finančni minister Andrej Šircelj.
    10. 8. 2026 | 10:31
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Dva enaka posnetka RTG, dve popolnoma različni rešitvi

    Pri izbiri zobnih vsadkov odločajo podrobnosti, ki jih razkrijejo celovita diagnostika, sodobne metode in strokovna presoja.
    10. 8. 2026 | 09:04
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Office 2021 ostaja brez podpore: Office 2024 Pro na voljo za 19,99 EUR

    Če se vaše podjetje zanaša na Microsoft Office 2021, se za vašo IT-infrastrukturo hitro približuje pomemben mejnik.
    Promo Delo 6. 8. 2026 | 08:34
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    UI ponuja hitre odgovore, a zdravnika ne nadomesti

    Bolniki velikokrat potrebujejo razlago zdravstvenega stanja, izvidov in diagnoz ter usmeritve glede nadaljnjega zdravljenja.
    Milka Bizovičar 12. 8. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje 2026

    Zdravje ni strošek, ampak dolgoročna naložba

    Bolj kot to, koliko let dodamo življenju, je ključno, koliko življenja dodamo letom, poudarja Jože Sambt z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.
    Marjana Kristan Fazarinc 12. 8. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Svet se zapira. Kakšne priložnosti ima Slovenija?

    Nova pravila svetovne trgovine od izvoznikov zahtevajo več kot iskanje novih kupcev. Zahtevajo nov razmislek o celotni izvozni strategiji.
    7. 8. 2026 | 09:27
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Največji izvozniki

    Največji izvozniki so Gorenje, farmacevti in trgovci z energenti

    Pripravili smo lestvico 50 največjih izvoznikov. Slovenski izvozniki hitreje prehajajo na razvoj kot tuja primerljiva podjetja.
    Nejc Gole 7. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Andrej PlenkovićHrvaškaokoljeodpadkisanacijaonesnaženjenevarni odpadkionesnaževanjeHDZkorupcijaGospićLikaHrvaški zavod za javno zdravstvoMarija Selak Raspudić

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Cristiano Ronaldo je poročen

    Par je skupaj že 10 let, spoznala pa sta se v trgovini Gucci v Madridu, kjer je Georgina Rodríguez delala, Ronaldo pa je v tistem času igral za Real Madrid.
    12. 8. 2026 | 07:46
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Iranska grožnja

    Trumpova prevara z Air Force One: naskrivaj so ga premestili na drugo letalo

    Zaradi domnevne iranske grožnje je več kot sto novinarjev, uradnikov in pomočnikov ostalo na predsedniškem letalu, ne da bi vedeli za nevarnost.
    12. 8. 2026 | 07:31
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    Reportaža

    Po nekdanji cesarski cesti v staro mesto s še starejšim gradom

    Slovenska Bistrica je kraj, kjer je Slomšek zapisal svoje prve zamisli o izobraževanju. Razstava del Ivana Kosa do 15. septembra.
    12. 8. 2026 | 07:06
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    V Ameriki tvegaš vse za pet minut slave

    Nina Strnad: Znana pevka se z novo ploščo predstavlja tudi kot skladateljica in avtorica besedil
    Zdenko Matoz 12. 8. 2026 | 06:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Obtožni predlog

    V zadevi Fotopub Smodeja čaka novo sojenje

    Josipu Dušanu Smodeju tožilstvo očita tudi dve goljufiji. Sodišče je odredilo vročitev obtožnega predloga, vendar mu ga se niso vročili.
    Tomica Šuljić 12. 8. 2026 | 06:24
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    Reportaža

    Po nekdanji cesarski cesti v staro mesto s še starejšim gradom

    Slovenska Bistrica je kraj, kjer je Slomšek zapisal svoje prve zamisli o izobraževanju. Razstava del Ivana Kosa do 15. septembra.
    12. 8. 2026 | 07:06
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    V Ameriki tvegaš vse za pet minut slave

    Nina Strnad: Znana pevka se z novo ploščo predstavlja tudi kot skladateljica in avtorica besedil
    Zdenko Matoz 12. 8. 2026 | 06:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Obtožni predlog

    V zadevi Fotopub Smodeja čaka novo sojenje

    Josipu Dušanu Smodeju tožilstvo očita tudi dve goljufiji. Sodišče je odredilo vročitev obtožnega predloga, vendar mu ga se niso vročili.
    Tomica Šuljić 12. 8. 2026 | 06:24
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Svet se zapira. Kakšne priložnosti ima Slovenija?

    Nova pravila svetovne trgovine od izvoznikov zahtevajo več kot iskanje novih kupcev. Zahtevajo nov razmislek o celotni izvozni strategiji.
    7. 8. 2026 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Ali vas spremljajo? »Zaenkrat forenzika še nismo klicali«

    Benjamin Lazar in Lucija Starc iz T-2 vsak s svojega področja kažeta, zakaj podjetja danes potrebujejo več kot le protivirusni program.
    5. 8. 2026 | 10:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Branje brez očal se začne pri vidu na daljavo

    Kako svetujem pri operaciji starostne dioptrije in zakaj ista rešitev ni primerna za vsakogar
    Promo Delo 5. 8. 2026 | 15:45
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Knjiga, ki je pretresla Evropo, zdaj tudi v slovenščini

    Po odmevnem procesu v Franciji je v slovenskem prevodu izšla knjiga Živim naprej, izpoved Gisèle Pelicot, ki je postala simbol boja proti spolnemu nasilju.
    Promo Delo 11. 8. 2026 | 09:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Trebuh po porodu: rekonstrukcija trebušne stene

    Številne ženske se po porodu vprašajo, zakaj trebušna stena kljub telovadbi in skrbi zase ostaja ohlapna, koža pa raztegnjena.
    Promo Delo 4. 8. 2026 | 08:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v hrbtu: kaj res pomaga in čemu se je bolje izogniti?

    Dr. Kernc odgovarja, zakaj se bolečine vračajo, ali hernija diska pomeni konec aktivnega življenja, kaj pove izvid MR in kako poiskati dolgoročno rešitev.
    11. 8. 2026 | 08:55
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo