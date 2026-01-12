Neznanci napadli kritičnega novinarja in mu zlomili stegnenico

Na Slovaškem so neznanci iz še neznanega razloga v nedeljo napadli znanega političnega komentatorja dnevnika Sme, 70-letnega Petra Schutza. Zaradi poškodb je moral v bolnišnico, kjer so mu operirali zlomljeno stegnenico. Najmanj dva ministra sta se na nasilen napad na uglednega novinarja odzvala s kritiko njegovega pisanja.

Policija v Košicah je sporočila, da so neznanci novinarja napadli v nedeljo popoldne v sanitarijah v dobro obiskanem nakupovalnem središču v drugem največjem slovaškem mestu. Dodali so, da ga je tam na tleh našel mimoidoči ter da napad aktivno in intenzivno preiskujejo, poroča spletni portal Politico.

Iz časnika Sme pa so sporočili, da je njihov novinar padel in si zlomil stegnenico, ko ga je neznanec udaril po glavi. Po njihovih navedbah je policija sprožila kazenski postopek zaradi povzročitve telesne poškodbe, poroča slovaška tiskovna agencija Tasr.

Schutz je vodilni komentator dnevnika Sme od 90. let prejšnjega stoletja in je pogost gost političnih pogovornih oddaj. Je oster kritik vlade, ki jo že četrti mandat vodi premier Robert Fico.

Odgovorni urednik časnika Sme Roman Krpelan je v odzivu dejal, da »želijo verjeti, da napad na kolega ni bil povezan z njegovim delom«, medtem ko sta se najmanj dva člana vlade na napad odzvala s kritiko pisanja napadenega novinarja.

Notranji minister Matuš Šutaj Eštok je na splošno nasilje obsodil, dodal pa, da je »treba opozoriti, da se javni prostor že dolgo sooča s polarizirajočimi in dehumanizirajočimi izjavami, ki povečujejo napetosti v družbi«. »Niti domnevni napad na komentatorja ne more zmanjšati njegove odgovornosti za besede, ki so pomagale razvnemati čustva in razdeliti javnost,« je dodal.

Podpredsednik vlade in minister za okolje Tomaš Taraba pa je na družbenih omrežjih zapisal, da je Schutz znan po svojih »izredno agresivnih izjavah«. Taraba, ki je član skrajno desne Ljudske stranke naša Slovaška, je obsodil tovrstno nasilje z besedami, da ga ljudje nikoli ne smejo uporabiti, tudi če želijo nadomestiti organe pregona. Ti pa po njegovem mnenju »ne delujejo in se pretvarjajo, da so novinarji nad zakonom in imajo moč, da kogarkoli razčlovečijo«.

Opozicija je medtem napad obsodila in pristojne pozvala k podrobni preiskavi.

To ni prvi napad na novinarje na Slovaškem. Najbolj je odmeval umor raziskovalnega novinarja Jana Kuciaka in njegove zaročenke leta 2018, ki je privedel do odstopa takratne Ficove vlade. Premier je bil maja 2024 tudi sam ranjen v napadu s strelnim orožjem.