Neznani droni ohromili zračni promet v Københavnu in Oslu

Ponoči sta bili zaprti letališči v Københavnu in Oslu zaradi neznanih dronov, ki so preletavali območji. Oblasti z Danske in Norveške sta se zavezali k sodelovanju pri preiskavi. Letališče v Københavnu se je znova odprlo v torek zjutraj po več urah zamude in preusmerjenih letov, piše Guardian. Kljub temu bodo nekateri leti še vedno odpovedani ali pa bodo imeli zamudo.

Pri danski policiji so za javnost dejali, da so opazili dva ali tri velike drone, ki so leteli na območju letališča v København​u. Okoli 50 letov so morali preusmeriti na druga letališča glede na podatke portala FlightRadar.

»Policija je začela intenzivno preiskavo, da bi ugotovila, za katere drone gre,« je dejal predstavnik policije Jakob Hansen in dodal, da so droni izginili, nobenega pa jim ni uspelo ujeti.

Letališči v Københavnu in Oslu sta bili zaprti več ur. FOTO: Steven Knap/AFP

Letališče v Oslu je zaradi drona zaprlo svoj zračni prostor okoli polnoči, je za Reuters dejal predstavnik norveškega letališča. Lete so preusmerili na najbližje letališče, v Oslu pa se je letališče odprlo nekaj ur pozneje. Hansen je povedal, da bosta državi sodelovali in poskušali ugotoviti, ali sta incidenta povezana.

Drona sta v Danski in Norveški zračni prostor priletela po nizu številnih podobnih incidentov med Rusijo in državami članicami Nata. Poljska je 10. septembra v svojem zračnem prostoru sestrelila več dronov, ruska letala pa so v zadnjem tednu že dvakrat kršila estonski zračni prostor. Tudi v Romuniji so pred kratkim prestregli ruski dron. Moskva vse obtožbe zanika.

Danes se bodo sestali veleposlaniki članic Nata, potem ko je Estonija zaradi incidenta aktivirala 4. člen severnoatlantske pogodbe o nujnem posvetovanju članic zavezništva.

