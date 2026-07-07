Neznani izstrelek zadel tanker v Hormuški ožini; Američani krivijo Iran

Neznan izstrelek je v ponedeljek zadel naftni tanker ob obali Omana v bližini Hormuške ožine in na njem povzročil požar, je sporočila britanska agencija za pomorsko varnost (UKMTO). O smrtnih žrtvah ali okoljski škodi ne poročajo.

Do incidenta blizu ene najpomembnejših svetovnih poti za prevoz energentov je prišlo kljub prekinitvi ognja med ZDA in Iranom ter njunim medsebojnim prizadevanjem za sklenitev trajnega mirovnega sporazuma. Po navedbah UKMTO se je incident zgodil približno 14 kilometrov od omanskega obalnega kraja Limah na skrajnem severu države. Tanker je med plovbo proti jugu sporočil, da je njegov levi bok zadel neznan izstrelek in povzročil požar, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

»Ladjam svetujemo, naj bodo previdne pri plovbi in naj poročajo o kakršnihkoli sumljivih dejavnostih,« je pozvala agencija in dodala, da oblasti dogodek preiskujejo.

Trgovske ladje v Hormuški ožini so bile že večkrat tarča napadov; ZDA in Iran sta odgovornost po navadi prelagala drug na drugega. Na arhivskem posnetku poškodovan trup južnokorejske tovorne ladje HMM, ki jo je maja letos zadel neznan izstrelek. FOTO: južnokorejsko MZZ/Reuters

Ameriški medij Axios je ob sklicevanju na neimenovana ameriška uradnika v ponedeljek zvečer poročal, da je Iran izstrelil najmanj dve raketi na trgovski ladji, ki sta pluli skozi Hormuško ožino. Ta je vse od začetka vojne na Bližnjem vzhodu v središču pozornosti mednarodne javnosti. Iran jo je po začetku ameriško-izraelskih napadov konec februarja zaprl za promet, kar je povzročilo skok cen energentov po vsem svetu. ZDA so se na zaprtje odzvale z blokado iranskih pristanišč.

Po podpisu memoranduma o soglasju med ZDA in Iranom se je strateška pomorska pot znova odprla, pri čemer Teheran vztraja, da ureditev v njej ne bo takšna kot v pred vojno, ko so plovila lahko prosto plula skoznjo.