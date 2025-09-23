Ni dobro, da imamo enega policaja na zahodu in drugega na vzhodu

V nadaljevanju preberite:

»Geopolitične delitve se širijo, konflikti besnijo, nekaznovanost se povečuje, naš planet se segreva. Mednarodno sodelovanje pa se šibi pod pritiskom, kakršnega v času našega življenja še nismo videli,« je pred letošnjim zasedanjem generalne skupščine Združenih narodov svaril generalni sekretar OZN António Guterres. Pred današnjim nastopom ameriškega predsednika Donalda Trumpa in drugih v splošni razpravi je predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar za Delo pojasnila poudarke svojega govora in stališča do krize multilateralizma ter vse svetovne organizacije.