Ni še konec, nasvidenje v naslednji zimi

Po dramatičnem obdobju, ki je sledilo ruskemu napadu na Ukrajino, poletnemu zaprtju pip na Severnem toku in rekordnim cenam energentov, je v Evropski uniji pred koncem zime opazno zadovoljstvo, da so obvladali krizo. Kljub temu je bilo sporočilo z neformalnega zasedanja ministrov EU za energijo v Stockholmu nedvoumno: samozadovoljstvo in počivanje na lovorikah bi bila povsem neprimerna.

Ločevanje od ruskih fosilnih virov se bo letos nadaljevalo, saj že velja embargo na nafto (izjema so dobave po naftovodu) in naftne derivate. Glede preskrbe s plinom je spet vse več pozivov k manjši potrošnji, da bi odpravili negotovosti, povezane s prihodnjo zimo.Kočljivo vprašanje za EU, ki se je pojavilo z energetsko krizo, je reforma trga elektrike.