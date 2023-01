Ni še konec

V nadaljevanju preberite:

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus je videti veliko starejši, bolj utrujen in bolj izčrpan kot pred tremi leti; biti na čelu WHO v letih pandemije, ki je spremenila svet, gospodarstvo, družbo in način dela pa tudi življenja, je očitno zelo težka izkušnja, ki, na žalost, še ni končana

Pandemija covida-19 verjetno odhaja in zdaj jo je treba pozorno pospremiti do konca ter upoštevati vse morebitne negativne posledice, a jo je treba še vedno obravnavati kot »izredno stanje javnega zdravja mednarodnega pomena« (PHEIC).