Ni še prepozno za obuditev pogovorov med Ameriko in Iranom

Skoraj celodnevna pogajanja so se končala s kratko, triminutno tiskovno konferenco – in brez sporazuma. Pogovori med Ameriko in Iranom so se začeli v soboto popoldne in trajali vso noč, skupaj skoraj 21 ur. V Islamabadu, pakistanski prestolnici, je sonce že vzšlo, ko je J. D. Vance stopil pred novinarje. »Nismo dosegli dogovora,« je dejal ameriški podpredsednik. »Zelo jasno smo jim povedali, kje so naše meje … in oni so se odločili, da naših pogojev ne bodo sprejeli.«

Na iranski strani razpoloženje ni bilo nič manj klavrno. Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Ismail Bagai​je povedal, da so pogovori potekali v znamenju »nezaupanja in sumničavosti«. Državni mediji so za to, da sporazum ni bil dosežen, okrivili »pretirane zahteve« Amerike. Voditelja obeh delegacij pa sta se vrnila domov, ne da bi določila datum naslednjega srečanja.