Nič več jemanja tekočin in prenosnikov iz osebne prtljage na letališčih

»Računalnik, tablica, tekočine?« je mantra, ki je postala nezgrešljiv del letališke folklore in ki jo poleg opozoril, da je treba sneti pas, pred varnostnim pregledom neutrudno ponavlja letališko osebje. A kot kaže, bi lahko bili zamudnemu in nič manj nadležnemu postopku, ki od potnikov zahteva, da potencialno nevarno vsebino vzamejo iz kovčka in jo položijo na ločene pladnje, šteti dnevi. Upravitelj španskih letališč Aena namreč načrtuje uvajanje tehnologije, ki bo olajšala preglede ročne prtljage, podobne novosti na kontrolnih točkah pa že preizkušajo tudi v drugih državah.

Za enostavnejše in hitrejše letališke preglede naj bi poskrbeli z novimi skenerji za računalniško tomografijo, ki ustvarjajo tridimenzionalne posnetke visoke ločljivosti in omogočajo samodejno prepoznavanje predmetov, zaradi česar tekočin ne bo več treba ločiti od preostanka osebne prtljage. S tehnološkim napredkom bi lahko odklenkalo tudi omejitvi, ki je začela veljati leta 2006 in določa, da prostornina posamezne embalaže s tekočino, kamor sodijo, denimo, razpršila, kreme, geli in zobna pasta, ne sme biti večja od 100 mililitrov. Prav tako bo uvedba sodobnejše radiografije potnike razbremenila polaganja prenosnikov, tablic in druge elektronike na ločene pladnje, saj naj po novem ne bi bilo več nevarnosti, da bi baterija oziroma drugi deli naprav zakrivali vsebino prtljage.

Poleg prijetnejše izkušnje za potnike bo novi protokol skrajšal čakalne vrste. FOTO: Diego Fedele Aapimage/Reuters

Poleg prijetnejše izkušnje za potnike naj bi novi protokol skrajšal čakalne vrste, napovedane spremembe pa pozdravljajo tudi v letalskih družbah. Te morajo, kakor je brati v španskih medijih, zaradi zamud na preglednih točkah pogosto čakati na potnike oziroma njihove kovčke celo vzeti z letala, če se njim ne uspe vkrcati pravočasno.

Spremenjeni protokoli do leta 2024

Aena, vodilni svetovni letališki upravljavec po številu potnikov, uvajanje modernejših skenerjev načrtuje v okviru posodobitve varnostnih postopkov na španskih letališčih, ki med drugim vključuje avtomatizirane linije za upravljanje ročne prtljage, sistem daljinskega pregleda in nov sistem pregleda oddane prtljage.

Po poročanju časnika El País bodo kontrolne točke v zadnjih mesecih tega ali v začetku prihodnjega leta najprej posodobili na obeh največjih letališčih v državi: madridskem Barajasu in barcelonskem El Pratu, predvidoma konec leta 2024 se bodo z novo pridobitvijo lahko pohvalili na Pálmi de Mallòrci, glavnem mestu Balearskega otočja, nato pa naj bi sledila še preostala letališča v omrežju Aene.

Skenerje s to tehnologijo, kakor je brati v španskih medijih, že preizkušajo na londonskih Heathrowu, Gatwicku in Stanstedu, britanska vlada pa je napovedala, da bi spremenjeni varnostni predpisi lahko začeli veljati do leta 2024. Prav tako je naprave na petnajstih letališčih v ZDA preizkusila Ameriška uprava za varnost v prometu (TSA).