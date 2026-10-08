Nicolás Maduro se sooča z novimi obtožbami

Nicolás Maduro, nekdanji predsednik Venezuele in njegova žena Cilia Adela Flores de Maduro, ki sta že od januarja v pridržanju v newyorškem Brooklynu, se soočata z novimi obtožbami, povezanimi z domnevnim mučenjem ameriških državljanov, poleg že obstoječih obtožb o trgovini z drogami in orožjem, poroča BBC.

Skupine za človekove pravice v Venezueli in nekdanji zaporniki že dolgo časa opozarjajo, da v tamkajšnjih zaporih poteka sistematično mučenje.

Z mučenjem sta utrjevala svojo moč

Zakonca sta vodila sistem represije, ki je temeljil na nasilju nad politično opozicijo, samovoljnem pridržanju in mučenju pridržanih, vključno z ameriškimi državljani.

Po navedbah iz obtožnice, ki jo je danes vložilo ameriško tožilstvo, so zapornike mučili na več načinov: z električnim šokom, dušenjem, posilstvom in prisiljeno goloto. Izvajali naj bi tudi psihološko mučenje, pri katerem so jim grozili, da bodo ubili njihove družine, vključno z otroki. Zakonca Maduro sta si želela zagotoviti dovolj moči, da bi lahko ostala na položaju.

Nekdanji zapornik Javier Tarazona, ki vodi venezuelsko skupino za človekove pravice, je povedal, da so ga skupaj z bratom po samovoljni aretaciji za 46 dni zaprli v majhno kazensko celico. Še en nekdanji zapornik, Ángel Godoy, pa je za BBC povedal, da je bil več mesecev v izolaciji in brez stika z ženo, ki sploh ni vedela, kje se nahaja.

Flores je imela ključno vlogo

Cilia Adela Flores de Maduro je sodelovala pri vzpostavljanju represivnega sistema, naročala je mučenje posameznikov in zahtevala informacije o mučenju določenih zapornikov. V sodnem dokumentu je navedeno, da je na ta način želela zaščititi člane družine, ki so bili vpleteni v nezakonitih poslih. Sojenje naj bi se začelo junija prihodnje leto.