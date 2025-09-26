Sarkozy: Spal bom v zaporu, a z visoko dvignjeno glavo

Nekdanji francoski predsednik Nicolas Sarkozy je bil včeraj na pariškem sodišču spoznan za krivega zarote. Sodišče mu je naložilo petletno zaporno kazen, a bo moral v zaporu ostati tudi, če se bo na razsodbo pritožil, poroča Guardian.

Ko je nekdanji francoski predsednik zapustil sodno dvorano, je medijem dejal: »Kar se je zgodilo danes, dokazuje resnost stanja vladavine prava in zaupanja, ki ga ima posameznik lahko v pravni sistem. Če si res želijo, da spim v zaporu, potem bom spal v zaporu, a z visoko dvignjeno glavo.«

Sarkozy je na sojenju zanikal vse obtožbe in se bo na razsodbo pritožil. »Nedolžen sem. Taka 'pravica' je škandal,« je še dejal 70-letnik in dodal, da z razsodbo niso ponižali njega, temveč Francijo in njeno podobo.

Razsodba francoskega sodišča, da bo Sarkozy ostal v zaporu kljub pritožbi, je sicer nenavadna, a je sodnica Nathalie Gavarino odločitev podprla z izjavo, da so Sarkozyjeva kazniva dejanja resna in spodkopavajo zaupanje državljanov. Sarkozy je prvi nekdanji predsednik v moderni zgodovini Francije, ki bo zaradi kaznivih dejanj preživljal zaporno kazen.

Sarkozy z ženo Carlo Bruni-Sarkozy po končanem sojenju. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

Poleg zarote je bil Sarkozy obtožen tudi korupcije v aferi zaradi domnevnega nezakonitega financiranja njegove predsedniške kampanje leta 2007 z denarjem libijskega diktatorja Moamerja Gadafija. Obtožb o korupciji, zlorabi libijskih javnih sredstev in nezakonitem financiranju kampanje je bil sicer oproščen, kriv pa je zarote, za kar mu je sodišče poleg petih let zapora naložilo tudi 100.000 evrov denarne kazni.

Tožilstvo ima na voljo mesec dni, da Sarkozyja obvesti, kdaj bo šel v zapor.

Sarkozyjeva žena Carla Bruni-Sarkozy je po razsodbi zgrabila rdečo gobico na mikrofonu preiskovalnega medijskega portala Mediapart, ki je prvi poročal o aferi z Gadafijem leta 2011, in jo vrgla na tla, poroča Guardian. Kasneje je na instagramu objavila fotografijo z možem in zapisala: »Ljubezen je odgovor« #hatewillnotwin (sovraštvo ne bo zmagalo).

Na razsodbo so se odzvali tudi nekateri politiki. Desno usmerjeni notranji minister Bruno Retailleau je pohvalil Sarkozyjevo energijo in odločnost. »Ponovno mu izkazujem svojo popolno podporo in prijateljstvo v teh težkih časih,« je dejal.

Clémentine Autain, poslanka levičarske stranke L'Après, pa je na omrežju X zapisala: »Visoko dvignjena glava, umazane roke. Vladavina prava se ni izjalovila.«