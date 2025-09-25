  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    »Nedotakljivi predsednik« bo moral za pet let v zapor

    Konec sage o Gadafijevih milijonih: Sarkozy obsojen na zaporno kazen. Sodišče je bilo neizprosno, za rešetke bo moral tudi v primeru pritožbe.
    Nekdanji francoski predsednik Nicolas Sarkozy je bil v četrtek spoznan za krivega v aferi domnevnega nezakonitega financiranja kampanje. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters
    Galerija
    Nekdanji francoski predsednik Nicolas Sarkozy je bil v četrtek spoznan za krivega v aferi domnevnega nezakonitega financiranja kampanje. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters
    Ž. U.
    25. 9. 2025 | 14:11
    25. 9. 2025 | 14:55
    5:33
    A+A-

    Nekdanji francoski predsednik Nicolas Sarkozy je bil danes na pariškem sodišču spoznan za krivega v odmevni aferi domnevnega nezakonitega financiranja njegove predsedniške kampanje leta 2007 z denarjem libijskega diktatorja Moamerja Gadafija.

    Sodišče mu je izreklo petletno zaporno kazen in odredilo, da bo moral za zapahe tudi v primeru pritožbe, kar predstavlja enega najhujših udarcev za njegovo politično zapuščino in konec več kot desetletje trajajoče pravne bitke.

    Predsedujoča sodnica Nathalie Gavarino je ob branju sodbe, ki je trajala več ur, odredila, da bo moral 70-letni Sarkozy v zapor tudi v primeru, da se na odločitev pritoži, kar je v francoskem pravosodju neobičajen ukrep, ki kaže na resnost očitanih dejanj, pišejo pri francoskem Le Monde.

    Izraz »nedotakljiv« za Sarkozyja je oznaka, ki so jo v preteklih letih pogosto uporabljali mediji in analitiki za opis njegovega položaja v francoskem pravosodnem sistemu.

    Ta oznaka izhaja iz dejstva, da je bil Sarkozy vpleten v številne odmevne afere in sodne postopke, a se je dolgo zdelo, da se ga resne posledice, kot je zaporna kazen, ne morejo dotakniti.

    Postopek je Sarkozy označil za politično motiviran in »zaroto, ki so jo uprizorili lažnivci in prevaranti«. FOTO: Reuters
    Postopek je Sarkozy označil za politično motiviran in »zaroto, ki so jo uprizorili lažnivci in prevaranti«. FOTO: Reuters

    S tem je, kot navaja CNN, postal prvi nekdanji francoski predsednik, obsojen zaradi sprejemanja nezakonitih tujih sredstev za zmago na volitvah.

    Kriv zarote, a oproščen korupcije

    Sarkozy je bil sicer oproščen treh drugih obtožb, vključno s pasivno korupcijo, nezakonitim financiranjem kampanje in prikrivanjem poneverbe javnih sredstev.

    Kot pojasnjuje New York Times, to nakazuje, da sodišče ni bilo prepričano, da je denar dejansko prišel v blagajno njegove kampanje, a je hkrati ugotovilo, da je Sarkozy »svojim tesnim sodelavcem dovolil, da so delovali z namenom pridobitve finančne podpore«.

    V sodni dvorani sta ga spremljala žena Carla Bruni-Sarkozy in trije odrasli sinovi. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters
    V sodni dvorani sta ga spremljala žena Carla Bruni-Sarkozy in trije odrasli sinovi. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

    Z drugimi besedami, sodišče je verjelo, da je obstajal dogovor oziroma zarota, ni pa moglo z gotovostjo potrditi, da se je denar tudi dejansko prelil v kampanjo.

    image_alt
    Predsednik Emmanuel Macron – perverzni narcis?

    V postopku so bili obsojeni tudi nekateri njegovi najožji sodelavci. Njegova nekdanja desna roka Claude Guéant je bil spoznan za krivega pasivne korupcije in ponarejanja, nekdanji minister Brice Hortefeux pa hudodelskega združevanja. Blagajnik kampanje Eric Woerth je bil oproščen.

    Sarkozyjev zagovor: »Zarota lažnivcev in prevarantov«

    Sarkozy, ki je ves čas sojenja zanikal vse obtožbe, je postopek označil za politično motiviran.

    Kot poroča tiskovna agencija Associated Press, je trdil, da gre za »zaroto, ki so jo uprizorili lažnivci in prevaranti«, vključno z »Gadafijevim klanom«.

    Sarkozy je bil spoznan za krivega hudodelskega združevanja. Namen združevanja je bil zagotoviti finančna sredstva od libijskega režima Moamerja Gadafija. FOTO: Ho Reuters/Pictures
    Sarkozy je bil spoznan za krivega hudodelskega združevanja. Namen združevanja je bil zagotoviti finančna sredstva od libijskega režima Moamerja Gadafija. FOTO: Ho Reuters/Pictures

    Njegov glavni argument je bil, da so obtožbe maščevanje, ker je prav on kot francoski predsednik leta 2011 pozval k vojaškemu posredovanju Nata v Libiji, ki je privedlo do padca Gadafijevega režima.

    image_alt
    Zakaj ima Izrael lahko jedrsko orožje, Iran pa ne?

    »Kakšno verodostojnost je mogoče pripisati izjavam, zaznamovanim z žigom maščevanja?« se je med sojenjem vprašal Sarkozy.

    Desetletje preiskav in preobratov

    Saga se je začela leta 2011, ko so se v medijih prvič pojavile trditve o libijskem denarju. Leta 2012 je francoski preiskovalni portal Mediapart objavil domnevni dokument libijske obveščevalne službe, ki naj bi dokazoval dogovor o financiranju v višini 50 milijonov evrov.

    Ključna priča v postopku je bil francosko-libanonski poslovnež Ziad Takieddine, ki je leta 2016 za isti medij izjavil, da je osebno dostavil kovčke z gotovino na francosko notranje ministrstvo, ki ga je takrat vodil Sarkozy.

    Sodišče je ugotovilo, da je Sarkozy »svojim tesnim sodelavcem dovolil, da so delovali z namenom pridobitve finančne podpore«. FOTO: Alain Jocard/AFP
    Sodišče je ugotovilo, da je Sarkozy »svojim tesnim sodelavcem dovolil, da so delovali z namenom pridobitve finančne podpore«. FOTO: Alain Jocard/AFP

    Kasneje je svojo izjavo umaknil, kar je sprožilo ločeno preiskavo o domnevnem vplivanju na priče, v kateri sta se znašla tako Sarkozy kot njegova žena.

    image_alt
    Nihče ne ve, kako smo živeli v Siriji. Vsak trenutek so srkali našo kri

    Ironično, kot navaja Le Monde, je Takieddine, eden od soobtoženih, umrl v Bejrutu le nekaj dni pred izrekom sodbe.

    Zapuščina, zaznamovana s škandali

    Kljub temu da Sarkozy po poročanju portala Politico ostaja vplivna osebnost na francoski desnici, je njegova politična zapuščina močno omadeževana s številnimi sodnimi postopki.

    To ni njegova prva obsodba. Leta 2021 je bil spoznan za krivega korupcije in trgovanja z vplivom, ker je poskušal podkupiti sodnika, za kar je prejel enoletno kazen hišnega zapora z elektronsko zapestnico.

    Junija letos so mu odvzeli legijo časti, najvišje francosko državno odlikovanje. FOTO: Abdul Saboor/Reuters
    Junija letos so mu odvzeli legijo časti, najvišje francosko državno odlikovanje. FOTO: Abdul Saboor/Reuters

    Istega leta je bil obsojen tudi zaradi nezakonitega financiranja svoje neuspešne kampanje za ponovno izvolitev leta 2012, ko naj bi porabil skoraj dvakrat več od zakonsko dovoljenega zneska.

    Junija letos so mu zaradi obsodb odvzeli tudi legijo časti, najvišje francosko državno odlikovanje.

    image_alt
    Dilema, kako končati svetovne vojne

    Čeprav se je na prejšnje obsodbe pritožil, sodba v libijski aferi zaradi svoje teže in neposredne odredbe o izvršitvi kazni predstavlja najresnejši udarec njegovemu ugledu in konec ene najdaljših in najbolj razvpitih političnih afer v sodobni Franciji.

    Premium
    Novice  |  Svet
    Ruska agresija

    Domnevni veliki Trumpov preobrat

    Ameriški predsednik pravi, da je Rusija papirnati tiger, Ukrajina pa da lahko osvobodi vse okupirano ozemlje.
    Boris Čibej 24. 9. 2025 | 16:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Odbojnost

    Infantilne predvolilne napovedi, kdo bi šel s kom

    Tako na desni kot levi poskušajo oslabiti Roberta Goloba z izrekanjem, da po volitvah z njim ne bi sodelovali.
    Uroš Esih 25. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Gospodarska zbornica proti regulaciji, potem pa državo kliče na pomoč

    Komentatorja Žerdin in Markeš od domače razprave o vrednosti dela do globalne arene, kjer odmevajo narcisoidni monologi in rožljajo brezpilotni letalniki.
    24. 9. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zloraba zaposlenih

    Vodstvo govori eno, obremenilni kupi dokumentacije kažejo povsem nasprotno

    Direktor slovenske hčere nemškega podjetja SSi Schaefer zanika, da so ponarejali dokumente in oškodovali delavce.
    Novica Mihajlović 25. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Leto negotovosti: čez noč izginilo 93 % prihodkov, vseeno sledila rast

    Ukinitev dopolnilnega zavarovanja in preobrazba sta Vzajemno potisnili pred velik izziv, a vseeno se je izpad 93 % prihodkov končal z rastjo, digitalnim pospeškom in jasnimi načrti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Otrok ima že več dni visoko vročino ...

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    PREZRAČEVANJE

    Preprosta sprememba, ki vas lahko zaščiti pred plesnijo

    Sodobni prezračevalni sistemi poskrbijo za zdrav in svež zrak v vašem domu – brez prepiha, hrupa in energijskih izgub.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 11:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odkrijte vse prednosti vinilnih oblog

    Izbira prave talne obloge je ključna za udobje, estetiko in funkcionalnost doma, zato je pametno o njej skrbno premisliti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Izkušnja na Danskem je bila edinstvena

    Slovenci so se s tekmovanja v poklicnih spretnostih EuroSkills vrnili z bronom in štirimi medaljami za odličnost.
    Milka Bizovičar 25. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Mehanik ni več le mojster za menjavo olja in popravilo motorja

    Pred dvajsetimi leti so bile v ospredju predvsem mehanske spretnosti, danes zaposleni potrebujejo tudi močno digitalno, elektronsko in diagnostično znanje.
    Milka Bizovičar 25. 9. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Novartis

    Prihodnost proizvodnje zdravil z umetno inteligenco

    Proces izdelave zdravil mora biti enako vrhunski kot njihov razvoj. Umetna inteligenca je pomočnik proizvodnje, človek pa ostaja glavni odločevalec.
    Maja Južnič Sotlar 24. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Tomaž Gornik, Better

    Slovenija ima vse možnosti, da se digitalizacija izpelje do konca

    Želim si, da bi Slovenija vzpostavila digitalna vrata za vstop pacientov v zdravstveni sistem, pravi Tomaž Gornik, direktor podjetja Better.
    Maja Južnič Sotlar 24. 9. 2025 | 05:50
    Preberite več

    Več iz teme

    korupcijaFrancijaNicolas SarkozyLibijaMoamer Gadafisojenjezaporna kazenkorupcijska afera

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    S Križajem sva bila prijatelja, ne pa nasprotnika

    Ob 80. obletnici Elana smo se v Begunjah na Gorenjskem pogovarjali z upokojenim smučarskim šampionom Ingemarjem Stenmarkom.
    Siniša Uroševič 25. 9. 2025 | 14:37
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Ukinjen in obujen

    Po vrnitvi na televizijo Jimmy Kimmel podira rekorde

    Po vrnitvi oddaje je Kimmel dosegel rekordno gledanost – več kot šest milijonov v živo, število ogledov na družbenih omrežjih strmo raste.
    25. 9. 2025 | 14:18
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nicolas Sarkozy

    »Nedotakljivi predsednik« bo moral za pet let v zapor

    Konec sage o Gadafijevih milijonih: Sarkozy obsojen na zaporno kazen. Sodišče je bilo neizprosno, za rešetke bo moral tudi v primeru pritožbe.
    25. 9. 2025 | 14:11
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Gaza

    Egipt med palestinskim eksodusom krepi vojaško prisotnost na Sinaju

    Egipt je bil vrsto let zvest podizvajalec izraelske blokade Gaze, zdaj pa se razmerja rušijo.
    Boštjan Videmšek 25. 9. 2025 | 14:11
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Seja vlade

    Prihodnje leto predvidoma 2,1 milijarde evrov proračunskega primanjkljaja

    Vlada je sprejela proračunske dokumente za prihodnji dve leti. Sprejela jih je soglasno, je pojasnil finančni minister.
    25. 9. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nicolas Sarkozy

    »Nedotakljivi predsednik« bo moral za pet let v zapor

    Konec sage o Gadafijevih milijonih: Sarkozy obsojen na zaporno kazen. Sodišče je bilo neizprosno, za rešetke bo moral tudi v primeru pritožbe.
    25. 9. 2025 | 14:11
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Gaza

    Egipt med palestinskim eksodusom krepi vojaško prisotnost na Sinaju

    Egipt je bil vrsto let zvest podizvajalec izraelske blokade Gaze, zdaj pa se razmerja rušijo.
    Boštjan Videmšek 25. 9. 2025 | 14:11
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Seja vlade

    Prihodnje leto predvidoma 2,1 milijarde evrov proračunskega primanjkljaja

    Vlada je sprejela proračunske dokumente za prihodnji dve leti. Sprejela jih je soglasno, je pojasnil finančni minister.
    25. 9. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Samozavest

    Pridružite se brezplačni 4-dnevni NLP diplomi

    Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Skrbite doma za bližnjega? Te informacije vam bodo olajšale nego

    Skrb za partnerja, starše, stare starše ali druge bližnje v domači oskrbi ni le velika odgovornost in fizično zahtevna naloga – je tudi čustven izziv.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Brezmejni okusi v Novi Gorici

    Doživite Novo Gorico na popolnoma nov način – ob okusih, ki brišejo meje, vrhunskih vinih, kuharskih šovih in nepozabni glasbi pod zvezdami.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Več kot 7.600 podjetij ve, da plača ni več dovolj. Kaj pa vaše?

    Zadovoljni in zvesti zaposleni so srebrnina vsakega podjetja. Plača je temeljni element nagrajevanja, vendar ne zadostuje več za zadrževanje najboljših kadrov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VELIKA ZVEZDA

    Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

    Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

    S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Telemach s tretjo generacijo naprav: umetna inteligenca v ospredju

    Telemach svojo vizijo dostopne tehnologije uresničuje z novo generacijo naprav, ki združujejo napredne funkcije in prijazno uporabniško izkušnjo po ugodni ceni.
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 10:33
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Finance

    »Ali sploh razumete moj posel?«

    Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Kultura

    Ljubljana v pričakovanju svetovno priznanega maestra

    Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj je ta rešitev prepričala tudi ZPS

    Ko pomislimo na klimatsko napravo, si večina najprej predstavlja poletno vročino in prijetno hlajenje.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 12:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZAVAROVANJE

    140.000 ljudi brez izbranega osebnega zdravnika: kakšna je rešitev?

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Za prste obliznit: kosilo v nekaj minutah

    Od sušija do ramna: odkrijte skrivnosti japonske kulinarike, ki jih lahko preprosto poustvarite doma.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 08:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako prepoznati in zdraviti vnetje Ahilove tetive?

    Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SI-ALARM

    Po vsej Sloveniji bomo slišali opozorilni pisk

    Na ta dan bomo vsi uporabniki mobilnih telefonov v Sloveniji prejeli testno opozorilno sporočilo.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 14:20
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Kako SIQ slovenskim podjetjem odpira vrata na svetovne trge

    Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Drugi športi
    Vredno branja

    »Ko sem na igrišču, sem del ekipe. Tam sem svobodna«

    Tija Vrhovnik, reprezentantka v odbojki sede, o moči športa, vključevanju in misiji v Tanzaniji.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ENERGETSKA UČINKOVITOST

    Domača inovacija, ki zniža račune za elektriko tudi do 600 kWh na leto

    Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Odštevanje se je začelo. Ste pripravljeni?

    Microsoftova orodja za produktivnost, kot sta Word in Excel, uporabljajo šole in podjetja po vsem svetu, kar pomeni, da je dostop do njih ključnega pomena.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pomoč na domu kot temelj sodobne skrbi za kakovost življenja

    Slovenska družba se, podobno kot številne evropske države, spopada z izrazitim staranjem prebivalstva.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 11:33
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

    V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Peugeot 3008 – digitalni sopotnik nove dobe

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

    Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako podjetja danes skrbijo za zdravje zaposlenih

    Zanesljiv dostop do zdravnikov postaja eden najbolj cenjenih zaposlitvenih privilegijev.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:16
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:24
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo