Kaj se dogaja v Venezueli po ugrabitvi predsednika

Inflacija je v Venezueli v zadnjih treh mesecih poskočila za skoraj 200 odstotkov.

Trije meseci minevajo, odkar so ameriški specialci po dolgem pomorskem obleganju venezuelske obale napadli Caracas, bombardirali izbrane četrti, razdejali skrivališče samodržca Nicolása Madura in pobili kubanske čuvaje. Predsednika so ugrabili in odpeljali v ZDA. Od tedaj je novic o Venezueli malo. Oblast je očitno načrtovano prevzela prejšnja podpredsednica Delcy Rodríguez. Začele so se blage in nejasne reforme. Washington je spet poslal ambasadorja v Caracas. Reforme so za zdaj pičle in površne, gospodarstvo ne more oživeti čez noč, denarja ni, naftna proizvodnja je še petino manjša kot prej, med krizo, ki sta jo z obilno ameriško pomočjo, predvsem z blokadami in zasego računov v ameriških bankah, sprožila Hugo Chávez in Maduro. Donald Trump, ki si je omislil »operacijo Maduro« in jo ...