Nigerija išče več kot 300 ugrabljenih iz katoliške šole

V Nigeriji so oboroženi moški v petek iz katoliške šole v osrednjem delu države ugrabili več kot 300 učencev in šolskega osebja, poroča britanski BBC. Gre za eno od najbolj množičnih ugrabitev v zgodovini države, ki se v zadnjem času spopada s porastom napadov oboroženih skupin.

Število tokratnih ugrabljenih je večje od prvotnih ocen, in sicer gre po podatkih Krščanskega združenja Nigerije za 303 šolarje in 12 članov osebja. Po navedbah tiskovne agencije AFP gre za približno polovico vseh učencev Šole svete Marije v Papiriju. Ta naj bi ignorirala navodila oblasti, naj zaradi nevarnosti zaprejo vse objekte. Šola očitkov ne komentira; oborožena skupina pa je vanjo vdrla ob dveh zjutraj po lokalnem času.

To je bila že tretja množična ugrabitev v Nigeriji v tem tednu, kjer se varnostne razmere zaostrujejo, nezadovoljstvo med prebivalci, ki zahtevajo večjo zaščito otrok in skupnosti, pa narašča. Vlada je odredila zaprtje več šol, nigerijski predsednik Bola Tinubu je zaradi razmer v državi odpovedal vse svoje aktivnosti v tujini, med drugim vrh G20 v Južni Afriki.

V desničarskih krogih v ZDA v zadnjih mesecih krožijo trditve, da so kristjani v Nigeriji sistematsko preganjani na račun islama. Predsednik Trump je celo izrazil pripravljenost, da bi zato tja poslal vojsko. Nigerija vse očitke zanika, po besedah njene vlade gre za »grobo popačenje realnosti«.