  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    V nesreči v zvezni državi Kano na severu Nigerije umrlo najmanj 30 oseb

    V nesreči je bil udeležen tovornjak, ki se naj bi zaradi neprevidne vožnje prevrnil. Prometne nesreče so v Nigeriji pogoste.
    Fotografija je simbolična. FOTO: Nuhu Gwamna/Reuters
    Galerija
    Fotografija je simbolična. FOTO: Nuhu Gwamna/Reuters
    STA
    8. 2. 2026 | 21:27
    8. 2. 2026 | 21:27
    1:29
    A+A-

    V prometni nesreči v zvezni državi Kano na severu Nigerije je umrlo najmanj 30 oseb, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili lokalni uradniki. V nesreči je bil udeležen tovornjak, ki se naj bi zaradi neprevidne vožnje prevrnil.

    Po besedah predstavnika vlade zvezne države Kano naj bi se tovornjak, ki je bil na poti v mesto Gujungu, zaradi neprevidne vožnje prevrnil, pri tem je umrlo več kot 30 oseb, številne pa so ranjene. Zanje je guverner zvezne države Kano Aba Kabir Jusuf odredil brezplačno zdravstveno oskrbo, poroča AFP.

    Prometne nesreče so v Nigeriji pogoste, saj je cestno omrežje slabo vzdrževano, prometni predpisi pa se redko spoštujejo. Podatki zveznega organa za varnost v cestnem prometu FRSC kažejo, da je v letu 2023 v 9570 prometnih nesrečah po vsej državi umrlo 5421 ljudi, še navaja AFP.

    Sorodni članki

    Novice  |  Okolje
    Malarija

    Letos že štiri okužbe z malarijo

    NIJZ opozarja na zaščito pred okužbo z nevarno boleznijo.
    26. 1. 2026 | 14:28
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Trump ustavil izdajanje vizumov za prebivalce 75 držav

    Minnesota, kjer se stopnjujejo napetosti zaradi posredovanja službe za priseljevanje in carine ICE, prerašča v center obračunavanj med desnico in levico.
    Barbara Kramžar 15. 1. 2026 | 04:36
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Smučarija in olimpijske igre

    Andrea Massi: Vse Tinine kolajne in globuse bi zamenjal za najino družino

    Arhitekt največjih uspehov Tine Maze je pronicljiv opazovalec dogajanja v belem cirkusu, ki je v ženskem delu po njegovi oceni zavil na kriva pota.
    Miha Hočevar 8. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Slovenska skakalka po padcu pristala v bolnišnici

    Na tekmi celinskega pokala v Kranju je Tinkara Komar padla in bila prepeljana v bolnišnico Jesenice, na srečo se je izognila hujšim poškodbam.
    7. 2. 2026 | 14:50
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Enajstletniku, ki ga je voznik avtobusa nagnal v sneg, častno mesto ob zastavi

    Dečka, ki je moral med sneženjem in pri temperaturah pod ničlo prepešačiti dolge kilometre do doma, je videl ves svet.
    7. 2. 2026 | 14:46
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Glasba in družba

    Zakaj je Ljubljana klonila: harmonika, Fehtarji in Modrijani

    Fanatično se gre zoperstavljati fanatizmom poenostavljanja, ki svet reducirajo na sosledja binarnosti.
    7. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

    Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zimske počitnice brez snega: novo evropsko velneško središče

    Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Onkologija danes: več kot zdravljenje raka

    »Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 12:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

    Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 14:16
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Prometno vozlišče

    Ljubljana kot prometno vozlišče prihodnosti (VIDEO)

    Poleti naj bi bila zaključena nadgradnja železniške postaje Ljubljana. Preplet prog ji daje strateški pomen v evropskih prometnih tokovih.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska učinkovitost usmerja tudi razvoj prezračevanja

    Še premalo zavedanja o pomenu kakovostnega zraka v prostorih, pospešek bi lahko dala zakonodaja.
    Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Izboljšave delovnih procesov tudi priprava na nove tehnologije

    Vitka organizacija v podjetju pomaga prepoznati izgube, kot so čakanje, odvečni transport in neizkoriščena ustvarjalnost zaposlenih.
    Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Nigerijaprometna nesrečasmrt

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Prevcu to ni bilo po godu, Zajc ne bo delal revolucije

    Na zadnjem uradnem treningu pred moško olimpijsko tekmo na srednji skakalnici v Predazzu so izstopali Philipp Raimund, Stephan Embacher in Marius Lindvik.
    Miha Šimnovec 8. 2. 2026 | 22:12
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Ekskluzivno iz Omana

    Pri Tadeju ni dvoma, vsi vemo, kdo je številka ena

    Adam Yates, izjemni britanski pomočnik slovenskega šampiona, v Omanu lovi tretjo zaporedno zmago.
    S prizorišča:Miha Hočevar 8. 2. 2026 | 22:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Drugi krog predsedniških volitev

    Na Portugalskem po vzporednih volitvah zmagal Seguro

    Tokratne volitve so močno zaznamovale posledice močnih neurij, zaradi katerih je umrlo sedem ljudi, škoda pa naj bi znašala vsaj štiri milijarde evrov.
    8. 2. 2026 | 21:55
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Milano-Cortina 2026

    Slovenska hiša v osrčju Cortine

    Na prizorišču zimskih olimpijskih iger so na slovenski kulturni praznik slovesno odprli prostor, v katerem bo v prihodnjih dveh tednih zelo živahno.
    8. 2. 2026 | 21:27
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Cestno omrežje je slabo vzdrževano

    V nesreči v zvezni državi Kano na severu Nigerije umrlo najmanj 30 oseb

    V nesreči je bil udeležen tovornjak, ki se naj bi zaradi neprevidne vožnje prevrnil. Prometne nesreče so v Nigeriji pogoste.
    8. 2. 2026 | 21:27
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Drugi krog predsedniških volitev

    Na Portugalskem po vzporednih volitvah zmagal Seguro

    Tokratne volitve so močno zaznamovale posledice močnih neurij, zaradi katerih je umrlo sedem ljudi, škoda pa naj bi znašala vsaj štiri milijarde evrov.
    8. 2. 2026 | 21:55
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Milano-Cortina 2026

    Slovenska hiša v osrčju Cortine

    Na prizorišču zimskih olimpijskih iger so na slovenski kulturni praznik slovesno odprli prostor, v katerem bo v prihodnjih dveh tednih zelo živahno.
    8. 2. 2026 | 21:27
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Cestno omrežje je slabo vzdrževano

    V nesreči v zvezni državi Kano na severu Nigerije umrlo najmanj 30 oseb

    V nesreči je bil udeležen tovornjak, ki se naj bi zaradi neprevidne vožnje prevrnil. Prometne nesreče so v Nigeriji pogoste.
    8. 2. 2026 | 21:27
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    GRADBENIŠTVO

    Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

    V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroza: kako jo učinkovito reševati s fizioterapijo?

    Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
    Promo Delo 3. 2. 2026 | 08:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

    Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
    Promo Delo 6. 2. 2026 | 12:24
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

    Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
    Promo Delo 14. 1. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Bitumen – nevidni temelj investicij v gradbeništvu

    Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
    Promo Delo 3. 2. 2026 | 11:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Ponudba vseh ponudb: Hyundai združil popuste, financiranje in prihodnost

    Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 10:01
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo