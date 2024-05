Nika Kovač med globalnimi voditeljicami organizacije Vital Voices

»Ko poslušamo vpitje okrog nas, je prihodnost videti določena, videti smo kot vlak, ki drvi v katastrofo,« je v washingtonskem Kennedyjevem centru ocenila Alyse Nelson iz Vital Voices Global Partnership, »organizacije, ki že več kot 22 let investira v ženske za izboljšanje sveta«. Kamorkoli pogledamo, vidimo grožnje naraščajočega totalitarizma, konfliktov, okolju, dezinformacij, delitev, je dejala: to so resnični izzivi, ki zahtevajo našo pozornost, ne potrebujejo pa našega strahu. »V resnici lahko vsak dan izberemo glasove rešitev in solidarnosti, lahko se odločimo za videnje možnosti in skupaj lahko premaknemo ravnotežje. To se že dogaja.«

Nika Kovač v washingtonskem Kennedyjevem centru. FOTO: Barbara Kramžar

Pri Vital Voices pravijo, da služijo dvajset tisoč voditeljicam v 184. državah in ozemljih sveta in ta teden so mednje uvrstili voditeljico Inštituta 8. marec Niko Kovač. »Inštitut 8. marec je pripovedovalec zgodb za inspiracijo solidarnosti in spodbujanje družbenih sprememb,« je v polni dvorani Kennedyjevega centra priznanje globalnega vodstva Niki Kovač predala ustanoviteljica gibanja #jaztudi Tarana Burke. »Njena kampanja je prinesla spremembe v zakonodajo in politiko, povečala zaščito LGBTQ+ in zagotovila dostop do javnih storitev. Pred dvema letoma je njena kampanja za spodbudo na volitvah pripomogla k odstavitvi skrajno desnega predsednika vlade.« Nika Kovač je v Slovenijo pripeljala tudi gibanje #jaz tudi, je dejala začetnica ameriškega vala proti spolnemu nasilju.

Nika Kovač z ustanoviteljico ameriškega gibanja #Jaztudi Tarano Burke. FOTO: Barbara Kramžar

Voditeljica Inštituta 8. marec je v svojem nastopu govorila o gibanju, ki se pojavi tam, ker se dogajajo krivice, pa najsi gre za molk o spolnem nasilju ali za svobodno in dostopno pravico do splava v vsej Evropi. »Delamo z mladimi, starimi osemnajst, sedemnajst, petnajst let, ki nam pravijo, da ne vedo, kaj jim prinaša prihodnost. Želja zaščititi planet in dati ljudem možnost sanjati, nam daje moč za napredovanje. Ko takšen ogenj zagori, so spremembe mogoče.« Pozdravila je pogum ameriških študentov, ki se bojujejo proti genocidu.

»Zelo ganjena sem predvsem zaradi tega, ker se mi zdi, da je bila Slovenija končno opažena v svetu,« je za Delo povedala Nika Kovač: »Ne morem si predstavljati, ob kakšne ženske so me postavili! Ampak v resnici niso postavili mene, postavili so zelo dobre ljudi, ki se borijo za boljši svet, in ponosna sem, da jih predstavljam.«

Diane von Fürstenberg v washingtonskem Kennedyjevem centru. FOTO: Barbara Kramžar

Eno od priznanj je podelila nekdanja ameriška državna sekretarka Hillary Clinton, drugo znamenita modna oblikovalka in filantropinja Diane von Fürstenberg. Med drugimi so jih prejele afriška aktivistka za mlade ženske tunizijskega rodu Aya Chebbi, predsednica okoljsko ogroženih Marshallovih otokov Hilda Heine, kolumbijska ministrica za okolje Susana Muhamad in filipinska Nobelova nagrajenka za mir in novinarka Maria Ressa.