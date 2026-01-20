Nika Kovač v Davosu s slavno pevko: Verjetno se obe počutiva nenavadno v tej skupini ljudi

Nika Kovač, direktorica Inštituta 8. marec in koordinatorica kampanje My Voice, My Choice, ki je pred slabim tednom postala tudi Delova osebnost leta, je na družbenih omrežjih objavila fotografijo, na kateri sta s slavno ameriško pevko Katy Perry, ki je doslej po svetu prodala že več kot 150 milijonov plošč. Obe sta se znašli v Davosu, je zapisala.

»Zaradi kampanje My Voice, My Choice v zadnjem času počnem marsikaj, kar mi je tuje. Do odločitve komisije je še slab mesec in pol in znašla sem se v Davosu,« je zapisala.

»Na konferenci, ki pooseblja skoraj vse, s čimer se ne strinjam. Verjamem v obdavčitev bogatih, v močno javno zdravstvo in šolstvo. Kritična sem do sistema, v katerem živimo. Pa vendar sem tukaj, ker moram biti. Ker moramo v naslednjem mesecu na našo stran dobiti predsednike vlad in politike, ki so pripravljeni javno stati za pravico do varnega splava,« je zapisala.

Kot še piše, komisija doslej ni sprejela niti ene pobude in ni veliko verjetnosti, da bo potrdila njihovoo. »Proti nam se je obrnil celo papež. Celotna mašinerija neokonservativnih gibanj se je proti kampanji aktivirala. Sama sebi sem obljubila, da bom naredila vse, kar je v moji moči, da obranim delo, ki smo ga do zdaj opravili. In ta obljuba me je pripeljala sem.«

Kot navaja, se je včeraj za večerjo znašla za isto mizo z Justinom Trudeaujem, nekdanjim predsednikom vlade Kanade, in Katy Perry. Pogovarjali so se o kampanji My Voice, My Choice, o dostopu do varnega splava, o tem, kako so v Sloveniji obranili Anhovo in se postavili po robu kapitalu.

»Ob koncu večera sem ugotovila, da se s Katy (iz zelo različnih razlogov) verjetno obe počutiva nekoliko nenavadno v tej skupini ljudi. Z njo sem zato preživela še nekaj časa. Nisva se pogovarjali o poletih v vesolje. Govorili sva o delovanju Inštituta 8. marec in o Sloveniji.

In nekje med vsem tem sem si ponovno potrdila: včasih moraš stopiti v prostore, ki ti niso domači, da probaš zaščititi tisto, v kar verjameš.«