Niki Kovač je uspelo še v drugo

Tudi na drugem glasovanju pristojnega odbora evropskega parlamenta o podpori pobudi My Voice, My Choice za varen in dostopen splav kljub nekaj negotovosti ni bilo presenečenja.

Tako na prvem glasovanju odbora za pravice žensk in enakost spolov 5. novembra je za glasovalo 26, proti pa 12 poslancev.

Niki Kovač je tudi tokrat uspelo prepričati velik del EPP. Osem njihovih poslank in poslancev je bilo za My Voice, My Choice, dva pa proti - tudi Matej Tonin (NSi), ki je nadomeščal eno od poslank EPP.

»Številke govorijo zase. Dobili smo ogromno večino,« je po glasovanju dejala Nika Kovač. Po njenih besedah so dobili v evropskem parlamentu prijatelje od EPP do levice.« To pomeni, da so reproduktivne pravice nekaj, kar je univerzalno. In to je tisto, kar zame res šteje,« je dodala.

»Pred nami bodo težki dnevi«

Opozorila je, da so jih njihovi nasprotniki poskusili ustaviti, napade pa pričakuje tudi pred glasovanjem na zasedanju evropskega parlamenta. »Pred nami bodo težki dnevi,« je napovedala.

Evropski parlament bo o resoluciji v podporo My Voice, My Choice glasoval na plenarnem zasedanju prihodnji teden, predvidoma v četrtek.